杜克大學「K教練」明年退休 曾率夢幻隊3奪奧運金牌

現年74歲的K教練擔任杜克大學的總教練已超過40年，自1980年被任命為綽號「藍魔隊」的杜克總教練以來，他帶領杜克大學獲得5次NCAA一級聯賽冠軍、12次進入四強、15次ACC錦標賽冠軍和12次ACC例行賽冠軍。(美聯社)

前美國 奧運男子籃球隊總教練、美國大學籃球錦標賽NCAA 傳奇名帥「K教練」（Mike Krzyzewski）計劃在帶完杜克大學的2021-22賽季後退休，為自己傳奇的執教生涯畫上句號。

現年74歲的K教練擔任杜克大學的總教練已超過40年，自1980年被任命為綽號「藍魔隊」（Blue Devil）的杜克總教練以來，他帶領杜克大學獲得5次NCAA一級聯賽冠軍、12次進入四強、15次ACC錦標賽冠軍和12次ACC例行賽冠軍。

除了在NCAA完成無與倫比的成就之外，K教練還帶領美國隊重返榮耀，在2008年他執教「救贖之隊」，讓美國重新成為世界籃球龍頭，並連續在2008、2012和2016年3屆奧運會上奪金，雖然從未進入籃球最高殿堂NBA 執教，但包括布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（Lebron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和安東尼（Carmelo Anthony）等一眾NBA巨星，皆受過K教練執教。

外界認為未來美國隊總教練的職務將會落在帕波維奇（Gregg Popovich）身上，身為NBA史上最偉大的總教練之一，他曾帶領聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）5奪NBA總冠軍，更3次獲得賽季最佳教練。