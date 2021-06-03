我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

產經新聞：日本提供台124萬劑AZ疫苗 4日運出

扳倒內唐亞胡 以色列在野黨達協議 共組聯合政府

杜克大學「K教練」明年退休 曾率夢幻隊3奪奧運金牌

編譯張君堯／綜合報導
現年74歲的K教練擔任杜克大學的總教練已超過40年，自1980年被任命為綽號「藍魔隊」的杜克總教練以來，他帶領杜克大學獲得5次NCAA一級聯賽冠軍、12次進入四強、15次ACC錦標賽冠軍和12次ACC例行賽冠軍。(美聯社)
現年74歲的K教練擔任杜克大學的總教練已超過40年，自1980年被任命為綽號「藍魔隊」的杜克總教練以來，他帶領杜克大學獲得5次NCAA一級聯賽冠軍、12次進入四強、15次ACC錦標賽冠軍和12次ACC例行賽冠軍。(美聯社)

美國奧運男子籃球隊總教練、美國大學籃球錦標賽NCAA傳奇名帥「K教練」（Mike Krzyzewski）計劃在帶完杜克大學的2021-22賽季後退休，為自己傳奇的執教生涯畫上句號。

現年74歲的K教練擔任杜克大學的總教練已超過40年，自1980年被任命為綽號「藍魔隊」（Blue Devil）的杜克總教練以來，他帶領杜克大學獲得5次NCAA一級聯賽冠軍、12次進入四強、15次ACC錦標賽冠軍和12次ACC例行賽冠軍。

除了在NCAA完成無與倫比的成就之外，K教練還帶領美國隊重返榮耀，在2008年他執教「救贖之隊」，讓美國重新成為世界籃球龍頭，並連續在2008、2012和2016年3屆奧運會上奪金，雖然從未進入籃球最高殿堂NBA執教，但包括布萊恩（Kobe Bryant）、詹姆斯（Lebron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和安東尼（Carmelo Anthony）等一眾NBA巨星，皆受過K教練執教。

外界認為未來美國隊總教練的職務將會落在帕波維奇（Gregg Popovich）身上，身為NBA史上最偉大的總教練之一，他曾帶領聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）5奪NBA總冠軍，更3次獲得賽季最佳教練。

前美國奧運男子籃球隊總教練、美國大學籃球錦標賽NCAA傳奇名帥「K教練」計劃在帶...
前美國奧運男子籃球隊總教練、美國大學籃球錦標賽NCAA傳奇名帥「K教練」計劃在帶完杜克大學的2021-22賽季後退休，為自己傳奇的執教生涯畫上句號。(美聯社)

美國 NBA NCAA

上一則

法網／大坂直美代言收入傲視群芳 只有這3位天王贏她

下一則

MLB／首局狂灌11分 道奇暴力打線 改寫例行賽紀錄

延伸閱讀

NBA／米契爾30分領軍 灰熊老9傳奇嘎然而止

NBA／米契爾30分領軍 灰熊老9傳奇嘎然而止
1張圖／NBA季後賽對戰表 爵士宰灰熊晉級 東區4強出爐

1張圖／NBA季後賽對戰表 爵士宰灰熊晉級 東區4強出爐
NBA／七六人淘汰巫師晉級次輪 將對戰老鷹

NBA／七六人淘汰巫師晉級次輪 將對戰老鷹
NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

熱門新聞

柯瑞與女兒。（Getty Images）

柯瑞跳槽UA 怪Nike太白目 2歲女兒也推一把

2021-05-26 08:47
唐西奇全場飆進42分14助攻8籃板，帶領獨行俠在最後關頭頂住對手反撲壓力，系列賽率先聽牌。（路透）

1張圖／NBA季後賽對戰表 西區獨行俠聽牌 東區4強出爐

2021-06-03 07:06
（Getty Images）

NBA／柯瑞沒跟艾利斯鬧翻 林書豪：媒體讓他們對立

2021-05-27 20:37
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
日本網球女將大坂直美今天宣布，退出法國網球公開賽。(美聯社)

世界排名第二 大坂直美宣布退出法網賽

2021-05-31 18:34
林書豪（右）透露曾經跟布萊恩（左）有長達4個月時間沒有說過話。 （歐新社）

NBA／要布萊恩讓開 林書豪憶：他4個月沒跟我說話

2021-05-25 08:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」

緬甸式政變在美發生？紐時：川普稱「8月復位為總統」
部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮

部落格1個月就關站 傳川普放話8月重返白宮
戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪
實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞

實驗室外洩新冠病毒？華郵更正「陰謀論」報導用詞
來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛