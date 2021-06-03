NBA／米契爾30分領軍 灰熊老9傳奇嘎然而止

米契爾攻下30分10助攻6籃板，用五戰終結灰熊的「老九傳奇」。 (美聯社)

過去兩戰都在第四節追分階段功虧一簣的年輕灰熊，在2日第5戰客場背水一戰的情況下顯得氣力放盡。

爵士首節就狂飆9記三分球，豪取47分，並且一口氣拉開20分差；之後球隊牢牢掌控比賽節奏，完全摧毀對手反撲意志。最終，爵士就以126：108痛宰灰熊，在系列賽輸掉第1場比賽後連奪4勝，成為西區首支晉級第二輪的球隊。

米契爾（Donovan Mitchell）全場16投11中包括三分球8投5中，攻下30分10助攻6籃板。在他復出後的4場比賽中，場場得分都超過25分，平均得到28.5分5.8助攻，可是說球隊能夠擺脫灰熊糾纏的關鍵。

戈貝爾（Rudy Gobert）拿到23分15籃板3阻攻，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）17分8籃板4助攻，奧尼爾（Royce O'Neale）17分6籃板4抄截；克拉克森（Jordan Clarkson）替補得到24分3助攻2抄截。

過去兩場比賽扮演重要角色的老將康利（Mike Conley），此役僅上場12分鐘就因腿筋傷勢提前退場，他得到7分2助攻。

爵士又轟進了17記三分球，在這波4連勝中，爵士一共砍進了72顆三分球，場均18顆，可說是重創了灰熊防線。

在比分早早就大幅拉開的情況下，灰熊雖有韌性也難敵雙方巨大鴻溝，「老九傳奇」嘎然而止。莫蘭特（Ja Morant）拿下27分11助攻7籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）27分5籃板3助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）18分6籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）15分7籃板3阻攻。