NBA／七六人淘汰巫師晉級次輪 將對戰老鷹

哥哥的勇士隊沒進入季後賽，小柯瑞在七六人隊仍拚命奮戰拿下30分。（路透）

當家中鋒安比德（Joel Embiid）因膝傷缺席第5戰，不過七六人其他球員挺身而出，團隊6人得分超過雙位數，其中小柯瑞 （Seth Curry）和哈里斯（Tobias Harris）合力拿下58分，幫助球隊在下半場逐漸拉開比分，最終是以129：112輕取巫師。七六人以4勝1敗淘汰巫師，晉級第二輪。

小柯瑞17投10中，飆出生涯季後賽 新高30分，哈里斯進帳28分9籃板6助攻3抄截，西蒙斯（Ben Simmons）則攻下19分11助攻10籃板，這是他季後賽生涯第3次完成大三元。

上半場比賽，比爾（Bradley Beal）獨拿21分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）補上14分7助攻5籃板，幫助巫師僅以2分差落後。然而進入第三節，小柯瑞延續前兩節火熱狀態，單節拿到12分，七六人在這一節繳出66.7%的投籃命中率，單節豪取38分，比分拉開到9分差。

替補的哈沃德（Dwight Howard）全場貢獻12分8籃板3阻攻，馬克西（Tyrese Maxey）13分6籃板，柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）10分，3人在第四節初頻頻搶攻，一口氣幫助球隊將差距擴大到雙位數。加上巫師進攻明顯熄火，七六人充分掌控局面，順利終結系列賽。

比爾在背水一戰的情況下，攻下32分7籃板5助攻，衛斯特布魯克得到24分10助攻8籃板，八村壘21分6籃板，葛佛（Daniel Gafford）8分7籃板2抄截2阻攻。