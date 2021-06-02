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NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

記者陳元廷／綜合外電報導
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

華裔球星林書豪今年決定放棄中國高薪打球機會追尋重返NBA夢想，更不惜加入G聯盟只為證明身手猶在，而當他在G聯盟打球卻遭遇對手種族歧視言語攻擊，以新冠肺炎病毒字眼來辱罵，不過林書豪選擇不揭露對方身分，他也透露這是從過往經驗學到一課。

擔任知名籃球談話節目《All the Smoke》來賓時，林書豪就提到他在2017年新賽季報到籃網時，曾經留起黑人辮髮，卻被當時尼克長人馬汀（Kenyon Martin）說，因為他是亞洲人身分不該留這樣髮型，馬汀也因這番話被指責種族歧視，儘管他澄清只是玩笑話。

事後馬汀也主動聯繫林書豪致歉，後者當時告訴媒體說：「他感到非常抱歉，我跟他之間的對話很棒，我想事情被誇大了，也被斷章取義，但跟我討論時候，他顯得很有禮，我對他處理事情態度感到讚賞，我也對他發言後承受言語攻擊感到抱歉。」

林書豪如今在節目上就談到：「即便到今天，馬汀有時在社群媒體發表言論，還是會被罵種族歧視者，雖然事情已經發生了好幾年，這真的很不好。所以這個發展很不對，因此當G聯盟事件發生，我決定我不會說出這球員名字，我不希望他承受這些。」

種族歧視 林書豪 社群媒體

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