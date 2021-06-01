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NBA／詹姆斯曾說最愛他 太陽教頭：我很興奮跟他對決

記者陳元廷／綜合外電報導
太陽系列賽第4戰成功踢館洛杉磯，與湖人戰成2比2平手。（美聯社）
太陽系列賽第4戰成功踢館洛杉磯，與湖人戰成2比2平手。（美聯社）

太陽系列賽第4戰成功踢館洛杉磯，與湖人戰成2比2平手，且戴維斯（Anthony Davis）傷退，第5戰出賽成疑替紫金軍團投下不利變數，而保羅（Chris Paul）克服肩傷打出系列賽最佳表現，則讓太陽信心倍增。

總管瓊斯（James Jones）身為太陽復興背後操盤手，如今有機會拉下老友詹姆斯（LeBron James）所率的衛冕軍，瓊斯過去是詹姆斯於熱火以及騎士3度奪冠的隊友，他更是詹姆斯口中的「冠軍」且深受詹姆斯喜愛。

詹姆斯曾說，瓊斯是自己最愛的隊友，還曾開玩笑說只要他繼續打球，就不准對方退休，自己隊上永遠會替他留個陣容位子，這也讓今年季後賽面交鋒更添戲劇性，而瓊斯也強調，正因為詹姆斯如此偉大，想奪冠唯有擊倒他。

「我要說的是，詹姆斯是史上最偉大的，當然我有些偏心，因為我跟他很熟，跟他相處很久。除了究極競爭者外，我想不到別的詞形容他，而只有打倒偉大的球員跟偉大的隊伍，你才能完成目標，我跟我們球隊目標無疑就是奪冠」，瓊斯說。

瓊斯進一步強調：「當然這是個挑戰，很大的挑戰，但同時這也充滿樂趣，你為這樣機會而生，不把這視為理所當然，要跟史上最強對決可不常見。我很興奮對上他，即便我沒有真正下場打球，這是多年後你閒話家常會津津樂道的事。」

退休 洛杉磯 季後賽

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