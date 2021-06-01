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NBA／厄文故意踩綠衫軍隊徽？賈奈特怒：要裝沒看到嗎

記者陳元廷／綜合外電報導
厄文疑似有刻意腳踩塞爾蒂克主場中央隊徽標誌的動作，讓名人堂球星KG怒了！ (美聯社)
厄文疑似有刻意腳踩塞爾蒂克主場中央隊徽標誌的動作，讓名人堂球星KG怒了！ (美聯社)

籃網與塞爾蒂克30日在波士頓進行系列賽第4戰，厄文（Kyrie Irving）遭球迷丟擲水瓶一事引起軒然大波外，他自己本身一個舉動也掀爭議，那就是疑似有刻意腳踩塞爾蒂克主場中央隊徽標誌的動作，這讓綠衫軍舊將也紛紛跳出來表達意見。

退役球星賈奈特（Kevin Garnett）就透過限時動態表示：「所以沒有人講講厄文踩塞爾蒂克吉祥物標誌這事？我們都要假裝沒看到這件事嗎？到底是怎麼樣！你當然不能這樣做，我們所有人都可以做得更好。」值得一提是丟厄文水瓶的球迷就是著賈奈特球衣。

另一位前塞爾蒂克球員戴維斯（Glen Davis）也出聲附和，透過留言指出：「你踩塞爾蒂克吉祥物標誌就等同於跟所有替塞爾蒂克打過球的人為敵。」但厄文隊友杜蘭特（Kevin Durant）顯然不以為然，也以笑到流淚的表情符號回覆，表達對方意見的可笑。

相比賈奈特與戴維斯捍衛老東家並齊聲譴責厄文，同為2008年奪冠班底的柏金斯（Kendrick Perkins）倒跳出來強調，不論厄文對隊徽如何都不該被丟水瓶，「我們真的在討論這事嗎？那該死的球迷不該丟厄文水瓶，就算厄文對塞爾蒂克隊徽潑飲料，我也不認同丟水瓶」。

厄文 波士頓

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