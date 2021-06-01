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NBA／康利三分彈及時雨 爵士擋下灰熊搶聽牌

記者蔡佳霖／綜合報導
康利（右）雖然只拿到11分7助攻3籃板，但他在第四節的兩記三分球卻是價值連城。（Getty Images）
康利（右）雖然只拿到11分7助攻3籃板，但他在第四節的兩記三分球卻是價值連城。（Getty Images）

類似前一戰的翻版，爵士第四戰帶著兩位數領先優勢進入第四節，然後又被韌性十足的灰熊追到僅有1球之差。但關鍵時刻，康利（Mike Conley）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）轟進三記重要三分球，爵士一波10：2攻勢重新穩定局面。終場，爵士以120比：113擊退灰熊，系列賽取得3勝1敗聽牌優勢。

米契爾（Donovan Mitchell）此戰22投8中、13罰12中，攻下30分8助攻，克拉克森（Jordan Clarkson）拿到24分6籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）17分8籃板2阻攻。

康利雖然只拿到11分7助攻3籃板，但他在第四節的兩記三分球卻是價值連城；波格丹諾維奇13分，奧尼爾（Royce O'Neale）9分9籃板3抄截。爵士團隊砍進17記三分球，三分命中率也達到5成。

上半場雙方攻勢你來我往，爵士取得59：54的領先，但第三節米契爾、戈貝爾和克拉克森聯手攻下33分，帶動球隊單節豪取41分，將領先差距擴大到雙位數。

爵士第四節初又陷入將近4分鐘的得分空窗期，給了灰熊逆襲的契機，梅爾頓（De'Anthony Melton） 板凳殺出全場拿下15分，全都集中在第四節，幫助球隊追到僅差2分。康利及時命中三分球，隨後又和波格丹諾維奇連續補上2記三分彈，直接瓦解了灰熊的追分氣勢。

莫蘭特（Ja Morant）拿到23分12助攻6籃板，系列賽連續4場得分均超過20分，布魯克斯（Dillon Brooks）也拿到21分4籃板3助攻；瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）14分12籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）21分6籃板。

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