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NBA／戴維斯恐缺陣 詹姆斯：準備好面對挑戰

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯。（Getty Images）
詹姆斯。（Getty Images）

在戴維斯（Anthony Davis）提前傷退的情況下，湖人在主場輸掉第四戰，系列賽形成2：2平手。詹姆斯（LeBron James）在這場比賽拿到25分12籃板6助攻，寫下季後賽史上能在這三項數據領先全隊的最老球員紀錄。

對詹姆斯來說，季後賽面臨隊友傷退獨自扛起重擔的場面並不是新鮮事，談到戴維斯有可能無法上場的狀況時，詹姆斯表示：「事已至此，我必須要做好準備去面對挑戰。」

「我們曾在大半個賽季缺少他的情況下打球，隊友們也曾在我很長時間缺席時繼續奮戰。我們必須回顧之前的比賽，看看在缺少戴維斯時，我們有哪些地方做得好，是如何去打球，因應比賽風格的變化。我們會制定計畫，並且去執行。」詹姆斯補充道。

湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）回憶起當年率溜馬對抗熱火時，詹姆斯多次在少了韋德（Dwyane Wade）或波許（Chris Bosh）的情況下，展現強大主宰力。

「那種情況下，對我們球隊來說不見得是好事情，」佛蓋爾說道：「在戴維斯缺陣時，有可能會為LeBron帶來更多機會。當然，我們也需要其他人能夠挺身而出，團隊每一個人都要努力做出貢獻。」

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