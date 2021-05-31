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NBA／安比德首節傷退 衛少大三元助巫師扳回1勝

記者蔡佳霖／綜合報導
衛斯特布魯克前三節就完成大三元，這是他生涯季後賽第12次大三元。（美聯社）
衛斯特布魯克前三節就完成大三元，這是他生涯季後賽第12次大三元。（美聯社）

陷入淘汰邊緣的巫師在主場背水一戰，趁著系列賽表現優異的安比德（Joel Embiid）在首節就因傷退場，巫師把握住機會，第三節一舉拉開比分。儘管第四節一度被七六人追平，但八村壘在關鍵時刻一次灌籃加三分球，個人連拿5分，幫助巫師穩住領先優勢，最終是以122：114力壓七六人。

未能在客場取得晉級資格的七六人，系列賽形成3勝1敗，下一場將回到費城

安比德首節快結束前一次突破禁區，結果身體失去重心直接落地摔倒，之後他走回休息室就未再回到球場。球團中場休息時宣布安比德因右膝痠痛，提前退出比賽。安比德此戰出賽11分23秒，6投2中得到8分6籃板2助攻。

巫師上半場結束僅落後對手1分，第三節靠著衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和比爾（Bradley Beal）聯手攻下18分，八村壘也補上7分，打出單節32：19的攻勢，在三節打完後帶著12分領先進入決勝期。

陷入苦戰的七六人在第四節初回敬一波14：3的進攻，一度將差距縮小到1分差，不過巫師在衛斯特布魯克和比爾的帶領下，依然堅守些微的領先優勢。雙方一路僵持到最後時刻，巫師針對西蒙斯（Ben Simmons）啟動「駭客戰術」，結果西蒙斯6罰3中，巫師在這段期間則是拿下7分，領先來到4分。

衛斯特布魯克接下來的犯規讓西蒙斯又站上罰球線，他再度兩罰一中；八村壘在剩下45.6秒轟進關鍵三分球，衛斯特布魯克和比爾隨後6罰4中，七六人無力反擊，無緣完成橫掃。

衛斯特布魯克前三節就完成大三元，這是他生涯季後賽第12次大三元，超越基德（Jason Kidd），躍居史上第3多，落後魔術強森（Magic Johnson）的30次和詹姆斯（LeBron James）的28次。衛斯特布魯克全場狂飆19分21籃板14助攻。

比爾攻下27分4籃板4助攻2阻攻，但發生7次失誤，且23投僅9中；八村壘打出季後賽代表作，12投8中拿下20分13籃板，葛佛（Daniel Gafford）12分4籃板5阻攻，伯坦斯（Davis Bertans）15分4籃板；洛培茲（Robin Lopez）替補上場表現優異，11投8中拿到16分5籃板2阻攻。

哈里斯（Tobias Harris）24投8中，拿到21分13籃板5助攻，格林（Danny Green）11分3籃板3阻攻，小柯瑞（Seth Curry）10分；希爾（George Hill）14分，馬克西（Tyrese Maxey）15分。

西蒙斯得到13分12籃板3助攻，他在系列賽的罰球狀態可說是慘不忍睹，累積20罰5中。

季後賽 柯瑞 費城

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