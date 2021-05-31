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NBA／厄文被扔水瓶 杜蘭特譴責離譜行為：球迷該長大了

記者陳元廷／綜合外電報導
厄文。（美聯社）
厄文。（美聯社）

厄文（Kyrie Irving）造訪波士頓前曾提到，不希望看到波士頓球迷因自己而有種族歧視言行舉止，作客第1場的第3戰上雖飽受噓聲伺候，他賽後強調坦然接受，因為這是比賽一部分，但30日的第4戰卻出現有觀眾疑似向厄文丟擲水瓶的事件。

有鑑於過去在費城、鹽湖城以及紐約都出現球迷脫序行為，球員紛紛喊話自身安全該受保障且盼獲得尊重，違規者事後也受嚴懲，總裁席佛（Adam Silver）更強調零容忍原則，不排除情節再嚴重者移送法辦，不過波士頓如今竟又爆發類似的爭議。

《ESPN》也報導該丟擲水瓶的觀眾當場就遭逮捕，厄文賽後就回應：「你們都看到很多舊時代行為又浮現，種族歧視一直都潛伏著，他們把我們當動物園裡動物，對我們丟擲東西且說不該說的話，事情到了某種程度後就太超過了。」

杜蘭特（Kevin Durant）也力挺隊友並譴責此離譜行為，「球迷該長大，我知道他們因疫情待在家1年半，很多人倍受壓力，但當你來看比賽，要知道我們也是人，不是馬戲團的動物，所以尊重比賽，同時也請尊重同樣是人的我們」。

種族歧視 厄文 波士頓

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