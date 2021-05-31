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NBA／戴維斯傷退 保羅率太陽扳平湖人

體育新聞組／綜合報導
戴維斯上半場在上籃落地時不慎傷到自己，下半場未能回歸。（Getty Images）
戴維斯上半場在上籃落地時不慎傷到自己，下半場未能回歸。（Getty Images）

NBA季後賽首輪，鳳凰城太陽後衛保羅（Chris Paul）的18分9助攻，助球隊終場以100：92擊敗地主洛杉磯湖人，系列賽來到2：2平手局面。另一場亞特蘭大老鷹與紐約尼克的比賽，楊恩（Trae Young）奪下全場最高27分，幫助老鷹以113：96擊退尼克，取得3勝1敗聽牌優勢。

來源：聯合影音網

保羅自系列賽首戰右肩挫傷以來，一直在找機會替球隊做出貢獻。保羅表示，教練威廉斯（Monty Williams）原本要讓他坐板凳，但他極力爭取，「給我一兩分鐘，看我表現如何」。結果證明他是對的，這場比賽是他首輪迄今最佳表現。

而湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）有25分12籃板表現。戴維斯（Anthony Davis）第2節剩48.3秒時搶籃板傷到左側鼠蹊部而離場，這場比賽投9中2進帳6分。

戴維斯傷勢經診斷為左側鼠蹊部拉傷，他第3戰時也曾傷到左腳膝蓋，一度第4戰列為出賽成疑，但他早早就放話不會缺席這場比賽，只是沒想到又添新傷且傷退。

「ESPN」記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）則透露，戴維斯傷勢現在暫時是逐日觀察，主帥佛蓋爾（Frank Vogel）就嘆說：「你知道，他是世上最棒的球員之一，你只能試著調整，我們雖很努力彌補他的缺陣，但顯然這場比賽作得還不夠。」

湖人 紐約 威廉

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