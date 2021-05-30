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NBA／當熱火小菜一碟？字母哥霸氣談橫掃：不要玩食物

體育新聞組／綜合報導
公鹿輕鬆以四連勝橫掃之姿晉級季後賽第二輪，「字母哥」安戴托昆波（左）更是自信爆棚，他把戰敗的熱火比喻為食物表示：「不要玩食物」。 （路透）
公鹿輕鬆以四連勝橫掃之姿晉級季後賽第二輪，「字母哥」安戴托昆波（左）更是自信爆棚，他把戰敗的熱火比喻為食物表示：「不要玩食物」。 （路透）

公鹿29日再以120：103打倒熱火，輕鬆以四連勝橫掃之姿晉級季後賽第二輪，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）更是自信爆棚，他把戰敗的熱火比喻為食物，表示：「不要玩食物」。

此役安戴托昆波上場36分鐘砍下20分、12籃板、15助攻，成為史上第5人在季後賽繳出大三元表現的球員，他在賽後訪問時還引用名言：「有句話是這麼說的『不要玩食物』，我們也不想玩弄我們的食物。」好像在說打倒熱火易如反掌，就像吃食物一樣，不用跟他耗費太多時間。

而安戴托昆波所言不假，這四場比賽惟首戰熱火還算打得有來有往，其餘三戰皆被公鹿以大分差輾壓，已不復見去年東區一支獨秀，連斬公鹿與塞爾蒂克的熱火。

另外據聯盟數據指出，熱火成為自1984年後第三支前一年爭冠，隔年卻首輪出局的球隊，另外兩支球隊為2007的熱火與2012的獨行俠，不過上述兩隊在當年都有拿下冠軍，唯一無冕且下季止步於首輪的只有本季的邁阿密熱火。

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