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NBA／遭尼克球迷吐口水 楊恩：真是令人噁心

中央社／亞特蘭大28日綜合外電
楊恩。（美聯社）
楊恩。（美聯社）

美國職籃NBA亞特蘭大老鷹少主楊恩不受在紐約球場被吐口水事件影響，28日在生涯首場主場季後賽大放異彩，攻下21分14助攻，率隊105：94贏紐約尼克，拿下季後賽首輪第3戰。

上一場第2戰在紐約舉行，楊恩（Trae Young）在刺激的第4節發邊線球時，一名尼克球迷朝他吐口水。本季季後賽多場比賽傳出球迷行為不當，使得維安升級的呼聲再起，要求加強措施約束不守規矩的球迷。

美聯社報導，在紐約、費城和猶他共有5名球迷因行為不當遭禁止觀賽。

楊恩賽前在ESPN場上簡短訪問中首度談到吐口水事件，他說自己不在意球迷說什麼或叫什麼，但吐口水就過分了，「在任何球場或任何地方都不應該」有此行為。

來源：YouTube

楊恩說：「我不知道是否有吐到我的球衣或褲子，但我沒感覺。我看了影片，真是令人噁心。」

兩隊今天移師亞特蘭大打第3戰，老鷹得分多點開花，有7人得分達兩位數，包括第2戰遇上犯規麻煩沒得分的柯林斯（John Collins）都有14分進帳。

楊恩搶下全隊最高21分；鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）15分；卡佩拉（Clint Capela）13分12籃板；賈里納里（Danilo Gallinari）12分；韓特（De'Andre Hunter）11分；赫爾特（Kevin Huerter）10 分。

尼克方面，「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）前兩戰板凳出發場均21.5分，今天系列賽首度先發，全場21投13中拿下最高30分，卻未能擋下老鷹均衡火力攻勢。

藍德爾（Julius Randle）繳14分、11籃板雙十；諾艾（Nerlens Noel）和布拉克（Reggie Bullock）各獲12分、11分；巴瑞特（RJ Barrett）僅拿7分。尼克全隊命中率僅3成58，不及老鷹5成19。

老鷹在7戰4勝制系列賽取得2勝1敗，兩隊將於30日繼續在亞特蘭大打第4戰。

紐約 亞特蘭大 季後賽

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