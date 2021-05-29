湖人奪9年來季後賽主場首勝 球迷喊小布

湖人隊戴維斯得分後，激動地狂吼。（Getty Images）

湖人 隊28日在季後賽 首輪第三戰中，靠著球隊雙星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）聯手攻下55分，以109：95擊敗太陽隊，不僅系列賽取得2：1領先，還拿下暌違9年的季後賽主場勝利，而前一次湖人取勝，已必須追溯到已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）領軍參與季後賽的最後一年。

前一場比賽在太陽主場扳回一城後，湖人28日回到主場出賽迎來7825名球迷進場觀賽，在去年季後賽改至泡泡賽區舉行的情況下，這一場比賽也是繼2013年季後賽首輪遭到馬刺 隊橫掃後，湖人再一次在主場迎接季後賽，這也讓詹姆斯早早就預告要為球迷搶下這一勝。

湖人球員確實也是賣命演出，尤其是詹姆斯和戴維斯分別攻下21分、9助攻與34分、11籃板。不過兩隊整場打得煙硝味十足，不僅戴維斯開賽後不久就被太陽中鋒艾頓擊倒在地，倒數階段太陽布克（Devin Booker）更是在施羅德（Dennis Schroder）上籃時將他直接推出場外，最終布克與上前叫囂的克勞德（Jae Crowder）也都遭到驅逐出場，布克還可能面臨聯盟的禁賽處分。

湖人在拿下暌違9年的季後賽主場勝利後，場邊也響起了球迷高呼已逝球星布萊恩名字的聲浪，談到這場勝利的意義時，詹姆斯說：「這是一件美麗的事情，今晚毫無疑問是個特殊的夜晚，我們試圖回饋那些對我們展現忠誠的球迷，並且用最正確的方式來進行比賽。」

湖人前一次在主場拿下季後賽勝利，已是2012年的季後賽，當年不僅是布萊恩最後一次與湖人一起打進季後賽，詹姆斯也才在熱火隊捧起了生涯首座冠軍獎盃，戴維斯甚至還沒有進入聯盟。湖人總教練佛蓋爾說：「這是我們第一次在主場球迷面前打季後賽，我們相當渴望勝利，甚至可以說是拚盡了全力，能夠在球迷面前拿下勝利，讓我們相當的自豪。」