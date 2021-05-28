NBA／湖人暌違9年奪季後賽主場勝 球迷高呼布萊恩

湖人拿下暌違9年在主場的季後賽首勝。（歐新社）

洛杉磯湖人 隊27日與鳳凰城太陽隊的系列賽第三戰以109：95取勝後，拿下暌違9年在主場的季後賽 首勝，不僅讓全場攻下34分的湖人明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）直言，這場勝利確實讓湖人球迷久等了，而比賽過程中場邊甚至傳來了球迷高喊已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）名字的聲浪，來紀念後布萊恩時代的重要勝利。

儘管湖人去年就在泡泡園區完成了重返榮耀的任務，但球隊前一次在主場拿下季後賽勝利已經是2012年，這也讓今天回到主場迎戰太陽的湖人眾將背負著不能輸球的壓力，而球隊雙星詹姆斯（LeBron James）和戴維斯也沒有辜負現場7000名球迷的期待，在聯手攻下55分領軍下，將這場暌違9年的勝利獻給了湖人球迷。

對於能讓湖人球迷重新體驗季後賽在主場贏球的滋味，詹姆斯說：「這是一件美麗的事情，今晚毫無疑問是個特殊的夜晚，我們試圖獎勵那些對我們展現忠誠的球迷，並且用最正確的方式來進行比賽。」

而戴維斯也在27日成為繼貝勒（Elgin Baylor）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）後，湖人隊史第5位在季後賽有連續拿下至少30分、10籃板表現的球員。

談到為球隊拿下這一勝，戴維斯說：「史坦波中心真的很需要這場勝利，一旦球迷能夠擠滿球場時，聲勢一定會變得更加浩大，這就是我們想要的，今晚我們回饋了球迷，而他們也賣力為我們呼喊並帶給我們能力，才讓我們最終能拿下這場比賽。」

湖人前一次在主場拿下季後賽勝利，已是2012年的季後賽，當年也是布萊恩最後一次帶領湖人打季後賽（隔年季後賽因傷未出賽），而詹姆斯也才在熱火捧起了生涯首座冠軍獎盃，戴維斯甚至還沒有進入聯盟，球隊總教練佛蓋爾說：「這是我們第一次在主場球迷面前打季後賽，我們相當渴望勝利，甚至可以說是拚盡了全力，能夠在球迷面前拿下勝利，讓我們相當的自豪。」