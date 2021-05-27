NBA社群重度使用者是他 賽季間竟發了946篇文

(Getty Images)

當今世代的NBA 球員就如同現代人一樣都是社群媒體 重度使用者，你是否也曾好奇誰是最熱衷使用這平台跟外界互動的人呢？根據美國 運動行銷平台《Opendorse》就統計出，哪些NBA球員在賽季間最頻繁在社群媒體發文，其中冠軍可能讓人有些意外。

《Opendorse》統計報告包含Instagram、Facebook與推特，而在賽季中發文次數最多的是拓荒者長人康特（Enes Kanter），以946篇遙遙領先，分居2、3者為籃網替補詹姆斯（Mike James）與灰熊控衛莫蘭特（Ja Morant），而4、5都是康特隊友。

麥凱倫（C.J. McCollum）以561篇排第4，里拉德（Damian Lillard）以536篇緊追在後排第5，事實上《Opendorse》統計前10排行中還有位拓荒者球員，諾基奇（Jusuf Nurkic）排在第9，而排行中最大咖則非第8的湖人球星詹姆斯（LeBron James）莫屬。