NBA社群重度使用者是他 賽季間竟發了946篇文

當今世代的NBA 球員就如同現代人一樣都是社群媒體 重度使用者,你是否也曾好奇誰是最熱衷使用這平台跟外界互動的人呢?根據美國 運動行銷平台《Opendorse》就統計出,哪些NBA球員在賽季間最頻繁在社群媒體發文,其中冠軍可能讓人有些意外。

《Opendorse》統計報告包含Instagram、Facebook與推特,而在賽季中發文次數最多的是拓荒者長人康特(Enes Kanter),以946篇遙遙領先,分居2、3者為籃網替補詹姆斯(Mike James)與灰熊控衛莫蘭特(Ja Morant),而4、5都是康特隊友。

麥凱倫(C.J. McCollum)以561篇排第4,里拉德(Damian Lillard)以536篇緊追在後排第5,事實上《Opendorse》統計前10排行中還有位拓荒者球員,諾基奇(Jusuf Nurkic)排在第9,而排行中最大咖則非第8的湖人球星詹姆斯(LeBron James)莫屬。

Staying connected.



These athletes posted the most throughout the @NBA regular season. pic.twitter.com/9qkrpF6AWO