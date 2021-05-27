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NBA／76人鐵壁防守 狂勝巫師25分…衛少傷退被丟爆米花

體育新聞組／綜合報導
安比德（中）攻下22分是76人致勝功臣。（路透）
安比德（中）攻下22分是76人致勝功臣。（路透）

首戰跟巫師上演互飆戲碼直到末節才真正甩開對手，防守見長的76人26日找回堅壁清野本業，讓巫師整體命中率僅4成，三分球更是22投只中2，終場就以120：95輕鬆再下一城，系列賽取得2：0領先，下一戰將移師華盛頓舉行。

來源：聯合影音網

76人這場不只防守夠力，自己進攻更是火力全面釋放，光上半場就轟進71分讓巫師難以招架，巫師僅第2節中段曾逼近到2分差，可惜對手一陣猛攻後又跌回雙位數落後。到了下半場，巫師第3節雖勉強咬住，末節不敵76人板凳發威，難逃大敗結局。

值得一提是，巫師隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）扭傷腳踝提前退場，現場卻有球迷朝他方向丟擲爆米花，讓他勃然大怒想上前理論，幸好身邊眾人齊力將他拉住，球場保全也將肇事者驅逐，現場廣播同樣警告再有類似行為通通是比照辦理不寬貸。

數據上，76人以安比德（Joel Embiid）與西蒙斯（Ben Simmons）各攻22分居首，哈里斯（Tobias Harris）也添19分，球隊整體命中率達55%，相當驚人；巫師方面，比爾（Bradley Beal）飆33分，但獨木難支，衛斯特布魯克10投中2僅獲10分。

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