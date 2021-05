金塊主力後衛穆雷(Jamal Murray)因左膝前十字韌帶撕裂,被迫動手術治療,導致賽季提前報銷。儘管無緣拚戰季後賽 ,穆雷仍在場邊努力扮演啦啦隊角色,鼓舞全隊士氣,但顯然他是太過投入,反而收到NBA 官方的警告。

報導指出,穆雷不僅是頻頻為隊友助威吶喊,甚至還因對裁判判決不滿,出現過激的抗議動作。金塊總教練馬龍(Michael Malone)透露,NBA官方在首戰結束後已經就此事提出警告,並聯繫了球隊,要求穆雷在場邊時要收斂一點。

馬龍甚至在第二戰賽前還特地對穆雷說:「你是得冷靜一下,我可不想看到你再度離開板凳席,直接衝到我面前。」

Smooth moves from MPJ for the bucket and Jamal Murray loves it 😤



Nuggets closing the gap. pic.twitter.com/ihNFAc88qR