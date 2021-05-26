NBA／掃首戰低迷…戴維斯爆發射日 湖人扳平系列賽

戴維斯（右）此役力繳34分一掃首戰低迷，加上詹姆斯關鍵時刻頻頻上演高難度進球，雙星在G2同時爆發為湖人射下太陽扳平系列賽。（Getty Images）

戴維斯（Anthony Davis）首戰失利後自攬敗責，25日雖一開賽就因出腳吞下惡意犯規，這並未影響到他將功贖罪的決心，個人此役力繳34分，且詹姆斯（LeBron James）末節跳出，湖人 終場就以109：102攻破鳳凰城，系列賽1比1追平太陽。

戴維斯開賽沒多久投籃時，抬腳過高接觸到克勞德（Jae Crowder）跨下，裁判認為是不當接觸判惡意犯規。而太陽在保羅（Chris Paul）飽受肩傷困擾下，他下半場只打了約7分鐘，雖然打出競爭力，卻一路在後苦苦追趕，但第4節一度看到反攻曙光。

代替的替補後衛佩恩（Cameron Payne）挺身而出，第4節中段三分追平比分，艾頓（Deandre Ayton）接連猛攻更助太陽第一節後再奪領先。只是湖人雙星不是省油燈，詹姆斯先補關鍵翻身跳投，戴維斯大心臟三分更是要命，太陽至此無力扭轉戰局。

戴維斯本場一掃前役僅16投5中、拿13分的低潮，積極攻擊下在罰球線上罰21中18，詹姆斯則挹注23分、9助攻，施羅德（Dennis Schroder）也有24分進帳；太陽部份，以布克（Devin Booker）獲31分居首，艾頓貢獻22分、13籃板，佩恩得19分。