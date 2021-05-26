NBA／官方釋疑未禁賽決定 聲明間接證實詹皇接種疫苗

官方釋疑未禁賽決定，聲明間接證實詹皇接種疫苗。(路透)

湖人 球星詹姆斯（LeBron James）日前遭爆違反防疫規範，與大咖藝人演員喬丹（Michael B. Jordan）與歌手德瑞克（Drake）參加酒商宣傳活動，官方表示違規一事已經內部處理完畢且詹姆斯不必因此缺賽，但此裁決似乎難杜悠悠之口。

像退役球星轉任球評的巴克利（Charles Barkley）就直言：「NBA 才沒種禁詹姆斯賽呢，可能性是零啦。聽著，當我讀到這報導，實在是笑了，他根本不可能被禁賽啊，假如是無名小卒有可能，但詹姆斯才不可能，我敢保證這不會影響到他出賽。」

NBA對於巴克利以及其他贊同其影射差別待遇論點者也發聲明回應，「澄清目前還存在的誤解，詹姆斯上周短暫出席戶外活動，參與者被要求必須接種疫苗 且有陰性證明，有鑑於此狀況且也跟專家諮詢，此舉不會造成傳播病毒風險，故無需進行隔離」。

官方聲明中也提到，此類例子本季過去曾經發生，最終都是採取球員所屬隊伍內部處理方式。這次聲明也間接證實詹姆斯已接種過疫苗，過去一般都認為他與施羅德（Dennis Schroder）為湖人少數未接種者，詹姆斯對外也一直不願明確表態此事。