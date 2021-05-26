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NBA／壓倒性勝出！藍道奪最佳進步獎 尼克第一人

體育新聞組／綜合報導
藍道的本賽季三分球命中率超過40%。（路透）
藍道的本賽季三分球命中率超過40%。（路透）

藍道（Julius Randle）和紐約尼克隊在本賽季開始之初都不被看好。很少有人預期尼克隊會打進季後賽，更別說在第一輪系列賽中就擁有主場優勢。

影音來源：YouTube

也許更少人能猜到藍道本賽季能有如此大的進步。他在25日以壓倒性票數獲選NBA的2020-21年度最佳進步球員獎。

藍道本賽季創下職涯最高場均得分（24.1）、籃板（10.2）、助攻（6.0）、三分球命中率（41.1％）和罰球命中率（81.1％）。

關於他的三分球命中率，最令人印象深刻的是他的出手次數。在他進入聯盟的前6個賽季中，一共投中168顆三分球，命中率為29.5%。但本賽季在紐約尼克隊，他場均出手5.5次，累計命中160顆。

自1985年獎項設立以來，藍道是第一個獲得「最佳進步球員獎」的尼克球員。他與公鹿隊安特托昆波（Giannis Antetokounmpo）和金塊隊約基奇（Nikola Jokic）並列唯一本賽季得分、籃板和助攻都是該隊最多的球員。

藍道獲得98張第一名選票和1張第二名選票，總積分493分，遙遙領先排名第二的活塞隊葛蘭特積分140分。

在尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）領軍下，藍道例行賽季上場時間為全聯盟最高的2667分鐘，平均每場37.6分鐘，幾乎整個賽季全勤。

他也成為NBA史上第二位球員達成場均貢獻20分、10籃板、6助攻和三分球命中率超過40%的球員。之前的歷史創造者是大鳥柏德（Larry Bird），他在1984-85年賽季達成這些目標。

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