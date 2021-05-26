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NBA／勇士有信心續約柯瑞 料簽第2張破2億元合約

體育新聞組╱綜合報導
勇士有信心將與柯瑞完成續約。(路透)
勇士有信心將與柯瑞完成續約。(路透)

勇士雖戰績居西區第8，卻在新制附加賽連吞2敗，喪失晉級資格，提前宣告放暑假，總管麥爾斯（Bob Myers）談休賽季待辦清單也強調，相當有信心與柯瑞（Stephen Curry）完成續約，同時點名並無交易榜眼威斯曼（James Wiseman）打算。

「我看不出任何理由不樂觀，柯瑞看起來很有動機續約，我們也很有動機留下他，我非常有信心我們能把事情辦成」，麥爾斯說，而柯瑞新合約也預計創造歷史，他將成為NBA史上首位簽下2張破2億美元合約的球員，最新合約價值上看4年2億1500萬。

若長約續留柯瑞以及湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）老將主力核心，年輕球員特別像榜眼威斯曼定位就值得人玩味，勇士究竟會不會發動交易尋求立即補強就成為焦點，麥爾斯對此則回應，短期內並無以威斯曼當籌碼的打算。

「我相信威斯曼可以幫助我們，我預期他下季會待在這支球隊，我們不想交易威斯曼，我認為他天賦驚人，當然他上季處境讓他承受很多挑戰，但他不論是現在還未來都是一大助力」，麥爾斯說，威斯曼因傷菜鳥年只打39場，表現遠不如同屆狀元與探花。

柯瑞 勇士 NBA

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