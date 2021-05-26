NBA／15助攻15籃板 西蒙斯季後賽史上第6人

西蒙斯對巫師一戰，15次助攻並搶下15個籃板，成為史上第6位在季後賽至少拿到15助攻15籃板的球員。(Getty Images)

西蒙斯（Ben Simmons）在系列賽首戰雖然只得到6分，但卻傳出15次助攻並搶下15個籃板，成為史上第6位在季後賽 至少拿到15助攻15籃板的球員。

先前5人分別是：張伯倫（Wilt Chamberlain）、魔術強森（Magic Johnson）、基德（Jason Kidd）、李佛（Fat Lever）、詹姆斯（LeBron James）。

23日這場比賽76人最終以125比118擊敗巫師，拿下系列賽首勝。西蒙斯表示：「我只是努力爭取勝利，盡我所能幫助球隊。身為控衛，必須串聯全隊，讓隊友處於一個正確的位置，執行正確的戰術。當隊友進入比賽節奏時，你就得一直餵球給他。我認為整體來說，我們首戰在這方面做得不錯。」

對於西蒙斯的進攻狀況，隊友格林（Danny Green）則說：「他會沒事的。對我們來說最重要的事情就是讓他在心態上做好準備。讓他帶著信心走上罰球線，然後球投進。」

格林也讚賞了西蒙斯對於比爾（Bradley Beal）的防守。「他的防守讓比爾打得更艱難，但即便如此，比爾還是做到他該做的事情。對任何人來說，防守比爾都是一項艱鉅的任務。」

西蒙斯今年賽季和戈貝爾（Rudy Gobert）、格林（Draymond Green）一同入圍 了年度最佳防守球員。