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NBA／季後賽首秀…布魯克斯飆31分 寫灰熊紀錄

體育新聞組／綜合報導
布魯克斯（右）攻下全場最高31分，以全方位表現助灰熊首戰告捷。（Getty Images）
布魯克斯（右）攻下全場最高31分，以全方位表現助灰熊首戰告捷。（Getty Images）

包括第四節最後時刻一次關鍵上籃，布魯克斯（Dillon Brooks）攻下全場最高31分，外加7籃板2助攻2抄截2阻攻的全方位表現，成為灰熊能夠首戰告捷的功臣之一。

根據統計，布魯克斯創下灰熊隊史球員季後賽初登場的最高得分紀錄，先前紀錄是由小加索（Marc Gasol）所保持，他在2011年首輪對馬刺的第一戰拿下24分。

此外，布魯克斯更成為灰熊隊史第4位在季後賽至少拿到30分的球員，前3位分別是康利（Mike Conley）、藍道夫（Zach Randolph）和小加索。

康利是在2017年首輪對馬刺第4戰拿到35分，小加索也是在2017年首輪對馬刺第一戰拿到32分；至於藍道夫則是在2011年季後賽對馬刺和雷霆累積4次破30分，其中2度34分。

莫蘭特（Ja Morant）拿下26分，且第四節獨拿10分，他和布魯克斯的雙劍合璧讓爵士防線付出慘痛代價。賽後，莫蘭特稱讚了布魯克斯。「他就像一名刺客，帶給場上巨大能量，把活力傳染到每一個人。」

灰熊總教練簡金斯（Taylor Jenkins）則說：「他充滿激情的領導方式和侵略性十足的怒吼鼓舞了全隊。」

布魯克斯表示，雖說是客場，但能看到滿場球迷感覺還是很棒，同時他也透露自己從小加索和康利身上學到很多季後賽的東西。「我希望能在比賽中保持鎮靜，了解自己所處的位置。」

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