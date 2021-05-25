NBA／擊敗隊友英格斯 克拉克森榮獲最佳第六人

克拉克森（右）勇奪NBA年度最佳第六人。（美聯社）

NBA官方公布年度最佳第六人得主，爵士的克拉克森（Jordan Clarkson）擊敗隊友英格斯（Joe Ingles）與老將羅斯（Derrick Rose），勇奪該獎項。

克拉克森獲得65張是第一名選票，26張第二名選票和4張第三名選票，總分達到407分；至於英格斯獲得34張第一名選票，31張第二名選票和9張第三名選票，總分272分。至於羅斯則是獲得1張第一名選票，15張第二名選票和27張第三名選票，總分77分。

克拉克森是在2020年以四年5200萬美元合約續約爵士，本季他在獲得開火權的情況下，成為球隊的板凳暴徒，場均攻下18.4分4籃板2.5助攻，每場投進3.1顆三分球，其中得分和三分球表現都是生涯新高。

此外，克拉克森整季轟進208顆三分球，其中以替補角色是砍進了203顆，寫下史上板凳球員單季第4多的三分球紀錄。

克拉克森和英格萊斯一起參加電視節目訪問，當主持人問兩人：「爵士隊史有幾個球員拿過最佳第六人？」克拉克森回答零個，不過英格萊斯卻回答一個，克拉克森聽完後眉頭一皺，結果英格萊斯下一秒就拿出獎座頒給克拉克森，讓克拉克森笑得合不攏嘴。