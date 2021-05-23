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NBA／哈里斯轟37分擊退巫師 76人季後賽首輪拔頭籌

中央社／費城23日綜合外電報導
76人前鋒哈里斯（右）勇奪個人季後賽生涯新高37分，幫助球隊以125比118拿下系列賽首勝。Getty Images
76人前鋒哈里斯（右）勇奪個人季後賽生涯新高37分，幫助球隊以125比118拿下系列賽首勝。Getty Images

美國職籃NBA季後賽東區首輪賽事，費城76人與華盛頓巫師今天展開第一戰，76人前鋒哈里斯（Tobias Harris）勇奪個人季後賽生涯新高37分，幫助球隊以125比118拿下系列賽首勝。

東區第1種子76人與第8種子巫師，今天在76人主場進行7戰4勝制系列賽的首戰。兩隊在上半場打得不分軒輊互有領先，且大部分時間雙方比數差距不大，上半場結束時，巫師隊以62比61小幅領先76人。

比賽進入第3節，巫師曾有6分的領先優勢，但76人急起直追，在第3節結束時反倒以99比93領先，到了決勝第4節還一度將領先擴大到11分，最終巫師無力追趕就以118比125敗北。

76人前鋒哈里斯今天貢獻37分、6籃板、2助攻，堪稱是贏球最大功臣，中鋒恩比德（Joel Embiid）也有30分、6籃板、3助攻的好表現。

後衛西蒙斯（Ben Simmons）挹注6分、15籃板、15 助攻，隊友塞斯．柯瑞（Seth Curry）則添得15分、4籃板。

巫師隊的部分，前鋒畢爾（Bradley Beal）進帳33 分、10籃板、6助攻，隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）奪下16分、5籃板、14助攻，但依然無法阻止球隊吞敗。

76人對上巫師的季後賽首輪第2戰，預計美國當地時間5月26日進行。

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