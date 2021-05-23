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NBA／主力全不到30歲…灰熊青年軍 直追昔日雷霆4少

體育新聞組／綜合報導
灰熊在附加賽連續擊退馬刺和勇士，搶下最後一張季後賽門票。（路透）
灰熊在附加賽連續擊退馬刺和勇士，搶下最後一張季後賽門票。（路透）

2010-11年，灰熊演出史上第四次老八傳奇，也開啟了球隊連續7年闖進季後賽的盛世；而在歷經3年重建時期後，灰熊重新組織一批新生代好手，雖然本季例行賽只拿到西區第9名，卻在附加賽連續擊退馬刺和勇士，搶下最後一張季後賽門票。

這支全新灰熊陣中主力沒有一位球員高於30歲，年紀較大的就是來自立陶宛的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），今年不過是剛滿29歲，唯一超過30歲的球員就是球季尾聲簽下的老將佛雷瑟（Tim Frazier）；而包括當家主力莫蘭特（Ja Morant）在內，像是傑克森（Jaren Jackson Jr.）、提爾曼（Xavier Tillman），甚至都是1999年才出生。

這是聯盟近10年來平均年齡最年輕的季後賽球隊，前一支如此青春洋溢的球隊已經要追溯到2011年的雷霆。

當時「雷霆四少」杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）和伊巴卡（Serge Ibaka）都在23歲以下，全隊共12人低於30歲。雷霆一路殺到西區冠軍賽，才敗給當年奪冠的達拉斯獨行俠。

雷霆少主連線當年曾掀起一陣旋風，今年的灰熊能否持續創造驚喜呢？

全新灰熊陣中主力沒有一位球員高於30歲，是聯盟近10年來平均年齡最年輕的季後賽球...
全新灰熊陣中主力沒有一位球員高於30歲，是聯盟近10年來平均年齡最年輕的季後賽球隊，前一支是2011年的雷霆。（美聯社）

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