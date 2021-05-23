NBA專欄／全能英格斯 重新詮釋第六人

英格斯（左）獲得最佳第六人呼聲高。（路透資料照片）

幾乎整季稱霸年度第六人榜單，季末亦是國際賠率最低的人選克拉克森（Jordan Clarkson），出乎意料地在初期記者票選中，屈居第二，票數暫時領先的赫然就是他爵士隊的隊友英格斯（Joe Ingles）。

儘管季末的確一路攀升到官方排名與賠率第2，但之前確實也沒人將他認真視為當選者，畢竟過去第六人都相當重視得分火力，英格斯場均12.1分與克拉克森場均18.1分/球隊二號得分手實在有相當大差距，另方面相對克拉克森一路專職第六人，英格斯更像是球隊遊走於先發與替補間的工具人，本季有45%左右的場次先發，因此一般咸認克拉克森更鮮明的第六人定位亦屬優勢。

倘若英格斯勝出，也只能說或許這屆票選者們的眼光，更著重於全面性的評價，能同時欣賞英格斯在球隊組織控球、防守、投射與多方位進攻貢獻。

英格斯甫創造生涯最高超過6成、遠高於聯盟平均的免責區命中率，其中一項重要改變是開發了拋投，再結合他善於傳球及遊走快慢之間詭異節奏的兩項長處，結合成更讓人迷惑而難以判斷的進攻手段。

透過增加拋投武器，提升近框進攻，進而大大強化了自身的擋拆威脅，菜鳥時期的定點射手，如今已成為兼具三脅、更擅於運用掩護的技巧派-投射中融合了更多的運球後三分（擋拆&急停跳投），在本季重新擁有戈貝爾（Rudy Gobert）與費佛斯（Derrick Favors）兩位擋人專家的爵士隊中，更是如魚得水。

根據統計，本季英格斯的三分投射中，僅僅不到一成是被貼身嚴防，從過去在空檔等待，變成能自己運球創造舒服空檔投籃，正是他準度提升的關鍵之一。

除此之外，他還不斷地從失敗中學習與改善弱點。其中一個是右手的提升，另一個重要的受挫後優化，則是出手速度的大幅加快，這項進化主要來自出手機 制的簡化。除了改善蹲跳的幅度，當球送到英格斯胸前或頭部位置，現在的他無須太多仰角動作調整，就可直接快速出手。

最後，他也提升了出手的果決度。由於無私球風與擅長傳球，英格斯常常會在自己空檔出現時，仍優先選擇轉傳給隊友，史奈德就曾表示，寧願看到英格斯10投0中，也好過2投1中。這賽季也確實看到他這方面的突破，場均6.1次三分出手生涯新高，比去年多了1.2次，4月甚至高達7.3次，請記得他是個本季場均45%，非常強於創造空檔出手的射手，威脅性自然隨之大增。（取材自UDN聯合新聞網）