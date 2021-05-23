NBA／唐西奇大三元掀翻快艇 獨行俠季後賽開門紅

唐西奇（ 左）此役轟下31分，貢獻大三元成績。（歐新社）

NBA季後賽 開打，西區第4種子洛杉磯 快艇隊與第5種子達拉斯獨行俠隊，在快艇主場展開7戰4勝制系列賽首戰。獨行俠隊22日在唐西奇（Luka Doncic）31分、10籃板、11助攻的「大三元」帶領下一路領先，並成功守住快艇隊第四節反撲，以113：103踹翻快艇。

這場比賽戰情膠著，種子序較低、且在客場作戰的獨行俠隊各節都維持小幅領先，而快艇隊在第四節反撲，試圖扭轉戰局。

雙方100：100平手時，獨行俠打出7：0小高潮奠定勝基，終場以10分差距擊敗快艇，在系列賽以1：0領先。

唐西奇此役轟下全場最高31分，另抓下10個籃板、送出11助攻，為獨行俠貢獻大三元成績，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也拿下21分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）分別獲得18分、14分，替補的布朗森（Jalen Brunson）也有15分進帳。

獨行俠本場三分球命中率4成72、整體投籃命中率5成，都優於對手快艇，是贏球關鍵之一。

快艇雙槍雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（PaulGeorge）此役分別攻下26分、23分，但全隊三分球40次出手只投進11球，命中率僅2成75，整體投籃命中率4成4也不及對手。