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NBA／柯瑞寫尷尬紀錄 MVP名列前三卻無緣季後賽

記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞。（路透）
柯瑞。（路透）

今年賽季年度MVP入圍者分別是約柯奇（Nikola Jokic）、安比德（Joel Embiid）和柯瑞（Stephen Curry），而隨著勇士在附加賽遭到淘汰出局，柯瑞也將寫下一項尷尬紀錄。

根據統計，柯瑞成為自1976-77年的馬拉維奇（Pete Maravich）以來，首位在年度MVP票選名列前3但球隊卻無緣闖進季後賽的球員。

馬拉維奇當年平均得到31.1分5.4助攻5.1籃板，但他所屬的紐奧良爵士並未打進季後賽，戰績35勝47敗，勝率僅42.7%，而在年度MVP票選中，馬拉維奇是落在賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和華頓（Bill Walton）之後。

而史上唯一一位球隊沒進季後賽卻勇奪年度MVP的球員就是1975-76年的賈霸。當年賈霸平均拿到27.7分16.9籃板5助攻4.1阻攻1.5抄截，但湖人僅40勝42敗，無緣季後賽；在年度MVP投票中，賈霸以些微之差擊敗麥卡杜（Bob McAdoo）和考文斯（Dave Cowens）。

至於1972-73年的阿奇巴德（Tiny Archibald）和1970-71年的賓恩（Dave Bing），也同樣都在球隊沒打進季後賽的情況下，雙雙在該年度MVP票選中獲得第3。

季後賽 柯瑞 勇士

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