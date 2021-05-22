NBA／柯瑞39分仍是悲劇英雄 灰熊季後賽首輪戰爵士

柯瑞砍39分還是無力帶勇士晉級季後賽。(路透)

面對一戰決生死的「老八爭奪戰」，柯瑞 （Stephen Curry）雖然拚戰47分鐘，狂飆39分，然而勇士 全隊卻發生21次失誤，整場比賽陷入被動追分狀態，儘管硬是將比賽逼進延長，但全場轟下35分的莫蘭特（Ja Morant）在關鍵時刻連續單打得手，最終仍帶領灰熊以117：112擊敗勇士，搶下西區最後一張季後賽 門票，將在首輪挑戰聯盟戰績最佳的爵士。

莫蘭特首節獨拿10分，灰熊趁著勇士頻頻失誤搶得先機，開賽一度領先13分；然而柯瑞再度挺身而出，單節獨拿14分，包括中間連砍10分，幫助球隊一口氣追到僅有1分。

雖然分數被追近，但灰熊第二節發揮陣容深度的優勢，替補球員聯手出擊，合力拿下23分，使得球隊重新掌控比賽局面，逐漸擴大分差，半場打完取得62：49的領先。

一路苦追的勇士，儘管第三節命中率僅38.5%，不過灰熊卻更加慘烈，命中率大幅跌到僅有22.7%，給了勇士反撲契機。柯瑞這一節攻下9分，維金斯（Andrew Wiggins）也補上7分，勇士將比分拉近到5分差。

莫蘭特此戰29投14中狂轟35分6籃板6助攻4抄截，率灰熊歷經延長賽淘汰勇士。(路透)

進入決勝期，柯瑞持續發飆，而灰熊則靠著瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、莫蘭特、布魯克斯（Dillon Brooks）的表現撐住領先優勢。勇士力圖振作，在最後關頭殺出一波12比2的攻勢，迅速追平比分。安德森兩罰命中，但勇士很快還以顏色，雙方最後一擊都未能命中，比賽進入延長。

勇士延長賽靠著柯瑞跳投取得久違的領先，但艾倫（Grayson Allen）連續砍進2記三分球，讓灰熊重新要回領先。波爾（Jordan Poole）命中三分球，勇士再度超前；關鍵時刻提爾曼（Xavier Tillman）轟進三分球，莫蘭特更連拿4分，幫助灰熊在驚濤駭浪中擺脫勇士的追擊。

莫蘭特此戰29投14中狂轟35分6籃板6助攻4抄截，布魯克斯14分，瓦藍邱納斯提前犯滿退場，得到9分12籃板3助攻，傑克森（Jaren Jackson Jr.）10分，安德森（Kyle Anderson）9分10籃板6助攻2阻攻。艾倫12分4籃板4抄截，提爾曼11分7籃板3抄截，貝恩（Desmond Bane）10分。

整場受到強力包夾伺候的柯瑞，28投13中包括6記三分球，得到39分5助攻4籃板3抄截；維金斯拿到22分10籃板2助攻2阻攻，格林（Draymond Green）11分16籃板10助攻，完成大三元。波爾19分4助攻3籃板，貝茲摩（Kent Bazemore）10分4籃板2助攻。