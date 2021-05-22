NBA／整季沒缺席…里拉德：約柯奇該拿MVP

金塊的約柯奇。（路透）

NBA聯盟20日公布了各大年度獎項的入圍 名單，其中年度MVP方面，分別是金塊的約柯奇（Nikola Jokic）、76人的安比德（Joel Embiid）和勇士 的柯瑞 （Stephen Curry）。這其中，約柯奇毫無疑問是呼聲最高的一位。

即將要在首輪與金塊對決的里拉德（Damian Lillard）表示，今年年度MVP應該就是約柯奇和安比德兩人其中一位獲得，而對比安比德，整季全勤出賽的約柯奇顯然更有資格獲此殊榮。

「約柯奇整個賽季就展現統治力，他們排名西區第3，他的攻守數據就攤在那裡。我的意思是，今年的MVP不是他就是安比德。但我會把MVP給約柯奇，因為安比德缺席過一些比賽。」里拉德說。

「他今年賽季全勤，沒有缺席1場比賽，而且維持優異的成績。金塊陣中陸續傷了穆雷（Jamal Murray）和巴頓（Will Barton），但他們仍持續有表現。」

至於柯瑞，里拉德表示雖然他的表現無懈可擊，然而勇士最多只能拿到西區第8種子，就年度MVP評選標準來說，球隊戰績顯然是吃虧了。

約柯奇本季平均攻下26.4分10.8籃板8.3助攻，投籃命中率高達56.6%，三分球命中率38.8%，罰球命中率86.8%。場均得分、助攻、籃板均創生涯新高。

根據一項統計顯示，約柯奇已經連續4個賽季在得分、籃板和助攻總數領先全隊，寫下史上首見紀錄。此外，約柯奇也成為張伯倫（Wilt Chamberlain）和貝勒（Elgin Baylor）後史上第3位在單季得分、籃板、助攻均進入聯盟前5名的球員。