我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增321例、2死 400例「校正回歸」

中國「雜交水稻之父」袁隆平死訊證實 享耆壽91歲

NBA／同城不同命…尼克門票賣光 籃網對折求售

體育新聞組／綜合報導
尼克隊主場麥迪遜廣場花園，門票熱銷。（美聯社）
尼克隊主場麥迪遜廣場花園，門票熱銷。（美聯社）

尼克與籃網久違同年打進季後賽，就連場外都較勁意味濃厚，像州長葛謨（Andrew Cuomo）日前公告進一步解封計畫，陪同出席是尼克老闆多蘭（James Dolan），而市長白思豪（Bill de Blasio）則穿戴籃網球帽球衣，鼓勵大家接種疫苗

如今這場外戰爭也延燒到了售票狀況，根據報導，尼克雖票價足足是籃網3倍，這似乎絲毫不讓球迷進場支持相挺的熱情，「ESPN」就指出，尼克季後賽前2場主場比賽門票已經全數售罄，分別有1萬5千個位置被售出，對比之下籃網似乎人氣有差。

網路就有不少尼克球迷注意到，籃網正在官方推特催票，派哈登（James Harden）親自出馬喊話，球迷只要輸入他名字作為優惠代碼，就能享有第1與第2戰門票半價的優惠，於是紛紛調侃說，對照尼克供不應求，籃網還要打球星牌跟折扣戰實在沒得比。

季後賽 白思豪 疫苗

上一則

場邊人語／帝遇見王 絕殺封網

下一則

MLB／大谷翔平累了嗎？投球隔日吞3K

延伸閱讀

NBA／紐約2隊不同命 尼克門票賣光 籃網對折求售

NBA／紐約2隊不同命 尼克門票賣光 籃網對折求售
NBA／詹姆斯說中了 柯瑞列MVP候選名單

NBA／詹姆斯說中了 柯瑞列MVP候選名單

NBA／睽違8年晉級…尼克1.3萬張門票 喊到近千元

NBA／睽違8年晉級…尼克1.3萬張門票 喊到近千元
NBA／紐約解封觀眾回流 尼克季後賽票價貴籃網3倍

NBA／紐約解封觀眾回流 尼克季後賽票價貴籃網3倍

熱門新聞

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列家人跟她的合照，其中一張幾近全裸倒立為10個月大兒子哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但普萊特並未退縮或撤照。（取材自Instagram／@torahbright）

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

2021-05-18 08:47
林書豪苦無機會，想重返NBA已成空。（取材自微博）

真告別NBA？林書豪：夢碎了…但沒留遺憾

2021-05-19 21:42
灰熊連過兩關，搶到今年最後一張季後賽門票，最終排名第8，首輪面對聯盟第一的爵士。（路透）

1張圖：NBA附加賽 勇士遭淘汰 灰熊闖季後賽

2021-05-22 00:03
詹姆斯在被格林戳到眼後畫面帶到他有些出淚，他在場下也接受隊上防護員點眼藥水緩解不適，這位防護員是出身台灣的謝妮娜（Nina Hsieh，音譯）。 （美聯社）

NBA／她替詹姆斯點眼藥水上鏡頭 湖人防護員來自台灣

2021-05-20 07:47
布萊恩的大女兒替爸爸穿上名人堂夾克，左為遺孀凡妮莎。(Getty Images)

布萊恩入選NBA名人堂 大女兒替他穿上橘外套

2021-05-15 08:37
林書豪。（取材自微博）

回NBA夢碎 林書豪：我只需要一份10天短約

2021-05-18 21:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌

疫苗追加劑最快九月必須接種 民眾好奇能否換廠牌
克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？

克魯曼：比特幣是龐氏騙局 或像黃金歷久不衰？
研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗
哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國
IRS加強查稅 10年可望追回7000億

IRS加強查稅 10年可望追回7000億