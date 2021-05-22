NBA／同城不同命…尼克門票賣光 籃網對折求售

尼克隊主場麥迪遜廣場花園，門票熱銷。（美聯社）

尼克與籃網久違同年打進季後賽 ，就連場外都較勁意味濃厚，像州長葛謨（Andrew Cuomo）日前公告進一步解封計畫，陪同出席是尼克老闆多蘭（James Dolan），而市長白思豪 （Bill de Blasio）則穿戴籃網球帽球衣，鼓勵大家接種疫苗 。

如今這場外戰爭也延燒到了售票狀況，根據報導，尼克雖票價足足是籃網3倍，這似乎絲毫不讓球迷進場支持相挺的熱情，「ESPN」就指出，尼克季後賽前2場主場比賽門票已經全數售罄，分別有1萬5千個位置被售出，對比之下籃網似乎人氣有差。

網路就有不少尼克球迷注意到，籃網正在官方推特催票，派哈登（James Harden）親自出馬喊話，球迷只要輸入他名字作為優惠代碼，就能享有第1與第2戰門票半價的優惠，於是紛紛調侃說，對照尼克供不應求，籃網還要打球星牌跟折扣戰實在沒得比。