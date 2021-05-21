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NBA季後賽／公鹿若買「大臉咖啡」巴特勒：我考慮漲價

蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒的副業「大臉咖啡。（Getty Images）
巴特勒的副業「大臉咖啡。（Getty Images）

上個賽季季後賽，熱火在第二輪5戰淘汰公鹿，最終一路挺進到總冠軍賽。今年賽季，熱火戰績小跌至東區第6，無可避免地又要在季後賽首輪迎戰公鹿。

近日接受採訪時，巴特勒（Jimmy Butler）表示對公鹿將會是一場惡戰，不過他也透露自己傷勢已經沒問題了，將可以全力啟動季後賽狀態。

「我的傷勢已經沒什麼問題。我已經準備好了，我現在很健康，感覺也很好。我已處於完全投入的狀態了，球隊需要我在場上繳出好表現。」巴特勒說。

上季在奧蘭多泡泡園區，巴特勒的副業「大臉咖啡（Big Face Coffe）」引發火熱話題，一杯20美元的高單價，甚至還為此註冊商標。被問到今年季後賽首輪是否還會繼續販售咖啡，巴特勒也開玩笑地說：「是的，我會把器材用具都帶過去。而且是密爾瓦基的關係，我會考慮漲價。」

巴特勒最後還不忘對老大哥德拉基奇（Goran Dragic）喊話：「Goran，你要付錢。我希望你看到這段採訪。」

儘管球隊本季受到多人輪番缺陣的影響，加上季中也進行了交易，導致球隊例行賽的狀態起起伏伏，進而影響到排名，但談到球隊季後賽目標，巴特勒仍表示：「我們已經做好準備。拋開過去所有的勝利、輸球、幸運或不幸，現在是另一個開始，保持全隊健康，打出最好的籃球。」

「我們目標是成為第一支取得16勝的球隊，但首先我們得從前面4場勝利開始。」

季後賽 咖啡 總冠軍賽

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