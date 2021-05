NBA／紐約2隊不同命 尼克門票賣光 籃網對折求售

尼克與籃網久違同年打進季後賽 ,就連場外都較勁意味濃厚,像州長葛謨(Andrew Cuomo)日前公告進一步解封計畫,陪同出席是尼克老闆多蘭(James Dolan),而市長白思豪 (Bill de Blasio)則著籃網球帽球衣,鼓勵大家接種疫苗 。

如今這場外戰爭也延燒到了售票狀況,根據報導,尼克雖票價足足是籃網3倍,這似乎絲毫不讓球迷進場支持相挺的熱情,《ESPN》就指出,尼克季後賽前2場主場比賽門票已經全數售罄,一共有1萬5千個位置被售出,對比之下籃網似乎人氣有差。

網路就有不少尼克球迷注意到,籃網正在官方推特催票,派哈登(James Harden)親自出馬喊話,球迷只要輸入他名字作為優惠代碼,就能享有第1與第2戰門票半價的優惠,於是紛紛調侃說,對照尼克供不應求,籃網還要打球星牌跟折扣戰實在沒得比。

Had to come through, Brooklyn



Get 50% off your tickets for Games 1 and 2 using the code HARDEN.



Vaccinated sections only. While supplies last (https://t.co/dHWIa3KO8J) pic.twitter.com/5VyfEJSPBV