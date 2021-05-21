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NBA／熱火搖錢樹 Vice球衣走入歷史

體育新聞組／綜合報導
熱火透露「Vice」款球衣已經正式走入歷史。路透資料照片
熱火透露「Vice」款球衣已經正式走入歷史。路透資料照片

NIKE接任adidas成為NBA球衣製作官方合作夥伴，取得最大商業成功無非熱火的「Vice」款式，一開始版本所造成的轟動甚至讓球團一口氣再另外翻玩4款，大膽配色在過去4季成為熱火招牌特色，不過球團透露「Vice」款球衣已經正式走入歷史。

熱火「Vice」款球衣一共有：白色主體佐桃紅的最初版本、黑色主體的「Vice Nights」、號稱是NBA首創以粉紅為主配色的「Sunset Vice」、淺藍色的「Vice Wave」以及本季集大成的「Vice Versa」，一口氣把前幾款配色融為一體，畫下圓滿句點。

行銷副總麥卡洛（Michael McCullough）指出，「Vice Versa」球衣在熱火例行賽季主場最終戰穿完後就宣告退休，季後賽不會再著用，未來也暫無計畫讓此設計回歸。而熱火「Vice」也堪稱是搖錢樹，創造亮眼銷售數字，讓球團因此荷包滿滿。

據報熱火「Vice」最初版本在推出當時，銷售量足足是其他29隊城市版球衣總和，即便到了本季熱度依然不減，「Vice Versa」版本在2020年末美國佳節時分，銷售數字占NBA全體高達3分之1。對比熱火三巨頭時代，「Vice」存在4年的球衣銷量更翻倍。

熱火透露「Vice」款球衣已經正式走入歷史。（路透）
熱火透露「Vice」款球衣已經正式走入歷史。（路透）

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