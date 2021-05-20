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NBA／老8爭奪戰轟垮溜馬 巫師首輪挑戰76人

體育新聞組／綜合報導
巫師以142：115狂勝溜馬，搶下季後賽最後一張門票。(路透)
巫師以142：115狂勝溜馬，搶下季後賽最後一張門票。(路透)

東區第8種子爭奪戰20日登場，巫師靠著第二節轟出一波16：0猛烈攻勢，加上第三節火力大爆發豪取48分，直接擊潰溜馬防線。

雙方整場比賽最大差距來到38分，也讓第四節形同垃圾時間，最終巫師以142：115狂勝溜馬，搶下季後賽最後一張門票，將在休息一天後，首輪對決東區龍頭費城76人。

巫師是自2017-18年賽季之後再度重返季後賽，不過今年例行賽他們與76人交手3次慘遭橫掃。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）此役上場33分鐘，拿到18分15助攻8籃板，比爾（Bradley Beal）25分5籃板4助攻，八村壘（Rui Hachimura）18分4籃板，內托（Raul Neto）14分，葛佛（Daniel Gafford）15分13籃板5阻攻。

透納（Myles Turner）掛傷號，勒佛特（Caris LeVert）則是進入健康安全協議，持續無法出賽，這讓溜馬難以用完整陣容一搏，連續5季闖進季後賽的表現也為之中斷。

沙波尼斯（Domantas Sabonis）奮力繳出19分11籃板10助攻的大三元成績，波格登（Malcolm Brogdon）24分4助攻，麥克德莫（Doug McDermott）13分，布里塞特（Oshae Brissett）10分6籃板，馬汀（Kelan Martin）13分。

季後賽 費城

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