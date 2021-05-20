NBA／大秀Logo Shot 詹姆斯：眼前像有3個框 還好進了

詹皇坦言被格林戳到眼睛後視線模糊，眼前有3個籃框，進球是上帝保佑。（Getty Images）

湖人與勇士19日附加賽的焦點對戰沒讓球迷失望，過程緊張刺激，最終兩大主角更是正面對決，詹姆斯（LeBron James）還在柯瑞 （Stephen Curry）面前，飆進壓哨遠距離「Logo Shot」致勝三分，率湖人以103：100先一步以第7種子晉級。

來源：MLG Highlights

事實上詹姆斯在投進驚天一擊前才眼部中招，被格林（Draymond Green）下重手犯規戳中，儘管裁判認定並無惡意犯規。而詹姆斯當下還點了眼藥水，看得出來所受影響不小，他賽後也表示自己視線的確有些模糊，順利投籃命中目標確實是上帝保佑。

「被格林手指戳到眼之後，我真的眼前好像有三個籃框存在，所以我就瞄準中間那個投，幸好有上帝保佑，我把這個球給投進了」，詹姆斯說，他也強調下半場反攻是從防守做起，「他們上半場痛擊了我們，我們得拿出回應來，而我們用防守作到這點」。

LEBRON JAMES' WINNER ON A LOOP! pic.twitter.com/jxhzjV95pR — NBA (@NBA) May 20, 2021

柯瑞（左）苦嚐被對手「借花獻佛」滋味。 （美聯社）

讚詹姆斯 柯瑞：當厄文 背景更難受

另外，柯瑞苦嚐被對手「借花獻佛」滋味，詹姆斯在他面前飆進壓哨「Logo Shot」，柯瑞賽後展現風度稱讚詹姆斯之餘，也談到有過往更慘痛經驗讓這次感受並沒有這麼糟。他先說道：「這一投實在很厲害，整個進攻都被破壞了，且詹姆斯一度感覺也是局外人，難度真的高，你不覺得他能投進。」

「但這球投進當然就改變一切，只能說歷史級偉大球員就是能投進關鍵球」，柯瑞續道，至於被記者問到眼睜睜看著詹姆斯在面前砍進這球感受如何，柯瑞倒舉了2016年也是對上詹姆斯經歷，說明對比起來這次沒上次難受。

「這種狀況我見識過了，5年前吧，我當然清楚這感受，當然這球要比之前那球遠，所以我沒覺得那麼不好受」，柯瑞表示，意指當年總冠軍賽 遭詹姆斯當時隊友厄文（Kyrie Irving）投中要命三分，總冠軍賽慘遭騎士1：3逆轉。