我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美上周初領失業救濟金人數低於預期 就業前景好轉

拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

NBA／大秀Logo Shot 詹姆斯：眼前像有3個框 還好進了

記者陳元廷／綜合報導
詹皇坦言被格林戳到眼睛後視線模糊，眼前有3個籃框，進球是上帝保佑。（Getty Images）
詹皇坦言被格林戳到眼睛後視線模糊，眼前有3個籃框，進球是上帝保佑。（Getty Images）

湖人與勇士19日附加賽的焦點對戰沒讓球迷失望，過程緊張刺激，最終兩大主角更是正面對決，詹姆斯（LeBron James）還在柯瑞（Stephen Curry）面前，飆進壓哨遠距離「Logo Shot」致勝三分，率湖人以103：100先一步以第7種子晉級。

來源：MLG Highlights

事實上詹姆斯在投進驚天一擊前才眼部中招，被格林（Draymond Green）下重手犯規戳中，儘管裁判認定並無惡意犯規。而詹姆斯當下還點了眼藥水，看得出來所受影響不小，他賽後也表示自己視線的確有些模糊，順利投籃命中目標確實是上帝保佑。

「被格林手指戳到眼之後，我真的眼前好像有三個籃框存在，所以我就瞄準中間那個投，幸好有上帝保佑，我把這個球給投進了」，詹姆斯說，他也強調下半場反攻是從防守做起，「他們上半場痛擊了我們，我們得拿出回應來，而我們用防守作到這點」。

柯瑞（左）苦嚐被對手「借花獻佛」滋味。 （美聯社）
柯瑞（左）苦嚐被對手「借花獻佛」滋味。 （美聯社）

讚詹姆斯 柯瑞：當厄文背景更難受

另外，柯瑞苦嚐被對手「借花獻佛」滋味，詹姆斯在他面前飆進壓哨「Logo Shot」，柯瑞賽後展現風度稱讚詹姆斯之餘，也談到有過往更慘痛經驗讓這次感受並沒有這麼糟。他先說道：「這一投實在很厲害，整個進攻都被破壞了，且詹姆斯一度感覺也是局外人，難度真的高，你不覺得他能投進。」

「但這球投進當然就改變一切，只能說歷史級偉大球員就是能投進關鍵球」，柯瑞續道，至於被記者問到眼睜睜看著詹姆斯在面前砍進這球感受如何，柯瑞倒舉了2016年也是對上詹姆斯經歷，說明對比起來這次沒上次難受。

「這種狀況我見識過了，5年前吧，我當然清楚這感受，當然這球要比之前那球遠，所以我沒覺得那麼不好受」，柯瑞表示，意指當年總冠軍賽遭詹姆斯當時隊友厄文（Kyrie Irving）投中要命三分，總冠軍賽慘遭騎士1：3逆轉。

柯瑞 厄文 總冠軍賽

上一則

MLB／什麼悄悄話讓大谷翔平燦笑？張育成：聊他啦

延伸閱讀

NBA／詹姆斯致命三分 湖人附加賽險勝勇士 搶下西區第7

NBA／詹姆斯致命三分 湖人附加賽險勝勇士 搶下西區第7
不再只限民事 紐約州檢對川普集團啟動「刑事」調查

不再只限民事 紐約州檢對川普集團啟動「刑事」調查
勇士要勝湖人 3關鍵守住附加賽

勇士要勝湖人 3關鍵守住附加賽
NBA／勁爆附加賽 柯瑞對決詹姆斯：期待再度交手

NBA／勁爆附加賽 柯瑞對決詹姆斯：期待再度交手

熱門新聞

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列家人跟她的合照，其中一張幾近全裸倒立為10個月大兒子哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但普萊特並未退縮或撤照。（取材自Instagram／@torahbright）

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

2021-05-18 08:47
布萊恩的大女兒替爸爸穿上名人堂夾克，左為遺孀凡妮莎。(Getty Images)

布萊恩入選NBA名人堂 大女兒替他穿上橘外套

2021-05-15 08:37
林書豪苦無機會，想重返NBA已成空。（取材自微博）

真告別NBA？林書豪：夢碎了…但沒留遺憾

2021-05-19 21:42
林書豪。（取材自微博）

回NBA夢碎 林書豪：我只需要一份10天短約

2021-05-18 21:13
擔任門將的佩特森日前在半場秀出一記射門，驚豔全場。（取材自推特）

影／超美守門員半場開球 直直飛去竟「破門得分」啦

2021-05-16 08:44
林書豪。（取材自微博）

NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我

2021-05-13 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在