我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡英文官邸照顧工作犬志工確診 蔡英文採檢陰性

1張圖：美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

NBA／她替詹姆斯點眼藥水上鏡頭 湖人防護員來自台灣

記者陳元廷／綜合報導
詹姆斯在被格林戳到眼後畫面帶到他有些出淚，他在場下也接受隊上防護員點眼藥水緩解不適，這位防護員是出身台灣的謝妮娜（Nina Hsieh，音譯）。 （美聯社）
詹姆斯在被格林戳到眼後畫面帶到他有些出淚，他在場下也接受隊上防護員點眼藥水緩解不適，這位防護員是出身台灣的謝妮娜（Nina Hsieh，音譯）。 （美聯社）

湖人19日在附加賽驚險淘汰勇士晉級，詹姆斯（LeBron James）更在柯瑞（Stephen Curry）面前，砍進致勝的壓哨三分「Logo Shot」，完成精采逆轉，他賽後也透露由於遭格林（Draymond Green）犯規時戳到眼，當下其實視線模糊。

來源：MLG Highlights

詹姆斯在被格林戳到眼後畫面帶到他有些出淚，當裁判審視重播畫面決定是否有惡意犯規，他在場下也接受隊上防護員點眼藥水緩解不適，這位防護員是出身台灣的謝妮娜（Nina Hsieh，音譯），在2019年上任的她日前也受「時人」專訪談到自身經歷。

謝妮娜在其中透露：「我大概快4歲來美國，但不管是暑假還是寒假都會回台灣度過，直到高中都是如此。我很年輕就愛上運動，這成長故事其實沒啥特別，我嘗試很多運動，其中最愛壘球，但打到高中卻受傷了，復健過程意外發現我對這領域的興趣。」

謝妮娜是2008年加入湖人大家庭，當時從所屬發展聯盟隊伍的首席防護員做起，2016年升任湖人副防護員，直到2019年才轉正，身為這行少數的女性，她指出：「我希望我的升職是因為我的能力，而無關乎性別，但當然我以能成為年輕女性榜樣為傲。」

湖人 台灣 勇士

上一則

NBA／睽違8年晉級…尼克1.3萬張門票 喊到近千元

延伸閱讀

NBA／詹姆斯致命三分 湖人附加賽險勝勇士 搶下西區第7

NBA／詹姆斯致命三分 湖人附加賽險勝勇士 搶下西區第7
1張圖：NBA附加賽 湖人險勝勇士 挺進季後賽

1張圖：NBA附加賽 湖人險勝勇士 挺進季後賽
不再只限民事 紐約州檢對川普集團啟動「刑事」調查

不再只限民事 紐約州檢對川普集團啟動「刑事」調查
NBA／勁爆附加賽 柯瑞對決詹姆斯：期待再度交手

NBA／勁爆附加賽 柯瑞對決詹姆斯：期待再度交手

熱門新聞

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列家人跟她的合照，其中一張幾近全裸倒立為10個月大兒子哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但普萊特並未退縮或撤照。（取材自Instagram／@torahbright）

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

2021-05-18 08:47
布萊恩的大女兒替爸爸穿上名人堂夾克，左為遺孀凡妮莎。(Getty Images)

布萊恩入選NBA名人堂 大女兒替他穿上橘外套

2021-05-15 08:37
林書豪苦無機會，想重返NBA已成空。（取材自微博）

真告別NBA？林書豪：夢碎了…但沒留遺憾

2021-05-19 21:42
林書豪。（取材自微博）

回NBA夢碎 林書豪：我只需要一份10天短約

2021-05-18 21:13
擔任門將的佩特森日前在半場秀出一記射門，驚豔全場。（取材自推特）

影／超美守門員半場開球 直直飛去竟「破門得分」啦

2021-05-16 08:44
林書豪。（取材自微博）

NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我

2021-05-13 19:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在