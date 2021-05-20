NBA／她替詹姆斯點眼藥水上鏡頭 湖人防護員來自台灣

詹姆斯在被格林戳到眼後畫面帶到他有些出淚，他在場下也接受隊上防護員點眼藥水緩解不適，這位防護員是出身台灣的謝妮娜（Nina Hsieh，音譯）。 （美聯社）

湖人 19日在附加賽驚險淘汰勇士 晉級，詹姆斯（LeBron James）更在柯瑞（Stephen Curry）面前，砍進致勝的壓哨三分「Logo Shot」，完成精采逆轉，他賽後也透露由於遭格林（Draymond Green）犯規時戳到眼，當下其實視線模糊。

來源：MLG Highlights

詹姆斯在被格林戳到眼後畫面帶到他有些出淚，當裁判審視重播畫面決定是否有惡意犯規，他在場下也接受隊上防護員點眼藥水緩解不適，這位防護員是出身台灣 的謝妮娜（Nina Hsieh，音譯），在2019年上任的她日前也受「時人」專訪談到自身經歷。

謝妮娜在其中透露：「我大概快4歲來美國，但不管是暑假還是寒假都會回台灣度過，直到高中都是如此。我很年輕就愛上運動，這成長故事其實沒啥特別，我嘗試很多運動，其中最愛壘球，但打到高中卻受傷了，復健過程意外發現我對這領域的興趣。」

OFFICIAL: The Lakers have promoted Nina Hsieh to Head Athletic Trainer.https://t.co/ltmfpgoEHH — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 7, 2019

謝妮娜是2008年加入湖人大家庭，當時從所屬發展聯盟隊伍的首席防護員做起，2016年升任湖人副防護員，直到2019年才轉正，身為這行少數的女性，她指出：「我希望我的升職是因為我的能力，而無關乎性別，但當然我以能成為年輕女性榜樣為傲。」