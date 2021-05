NBA／她替詹姆斯點眼藥水上鏡頭 湖人防護員來自台灣

湖人 19日在附加賽驚險淘汰勇士 晉級,詹姆斯(LeBron James)更在柯瑞(Stephen Curry)面前,砍進致勝的壓哨三分「Logo Shot」,完成精采逆轉,他賽後也透露由於遭格林(Draymond Green)犯規時戳到眼,當下其實視線模糊。

來源:MLG Highlights

詹姆斯在被格林戳到眼後畫面帶到他有些出淚,當裁判審視重播畫面決定是否有惡意犯規,他在場下也接受隊上防護員點眼藥水緩解不適,這位防護員是出身台灣 的謝妮娜(Nina Hsieh,音譯),在2019年上任的她日前也受「時人」專訪談到自身經歷。

謝妮娜在其中透露:「我大概快4歲來美國,但不管是暑假還是寒假都會回台灣度過,直到高中都是如此。我很年輕就愛上運動,這成長故事其實沒啥特別,我嘗試很多運動,其中最愛壘球,但打到高中卻受傷了,復健過程意外發現我對這領域的興趣。」

OFFICIAL: The Lakers have promoted Nina Hsieh to Head Athletic Trainer.https://t.co/ltmfpgoEHH