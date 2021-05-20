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NBA／詹姆斯致命三分 湖人險勝勇士 搶下西區第7

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NBA／詹姆斯致命三分 湖人附加賽險勝勇士 搶下西區第7

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯投進致命三分彈，助湖人3分差險勝勇士。（路透）
詹姆斯投進致命三分彈，助湖人3分差險勝勇士。（路透）

勇士vs.湖人這場最受關注的附加賽對戰組合，賽前外界一面倒看好湖人能輕騎過關，但上半場紫金大軍在勇士嚴防下卻打得掙扎，命中率僅32.6%，第二節尾聲被柯瑞(Stephen Curry)投進壓哨三分後，以42：55落後達13分。下半場湖人振作反攻，先在第三節縮小至僅2分差距，末節成為焦土戰，湖人靠著詹姆斯最後58.2秒的大號三分彈致勝一擊，以103:100辛苦擊敗勇士。

一場定生死的附加賽，勇士顯然有備而來，團進攻勢流暢，一開賽就壓著湖人打，尤其三分砲火猛烈，前兩節就投進10顆三分彈，且多點開花、有6人在外線開砲，命中率也超過四成。

勇士上場8人全員得分，柯瑞投進三記三分球攻下15分最高，維金斯(Andrew Wiggins)挹注9分，替補上場的托斯卡諾安德森(Juan Toscano-Anderson)也有8分，中鋒魯尼(Kevon Looney)則已抓下11記籃板。

來源：聯合影音網

反觀湖人進攻遭到勇士嚴防，團隊命中率僅32.6%，也僅投進5記三分球且命中率不到三成，兩大主力詹姆斯(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)合記19投僅3中，各有6分與5分，全隊表現最好的是替補上場的卡盧索(Alex Caruso)，他以百分百命中率拿下12分。湖人意外在上半場陷入苦戰，就看教練團下半場能否找到方式突破勇士封鎖。

下半場湖人果然有所振作，在詹姆斯主導下單節打出35：24攻勢，加上勇士失誤增多且命中率下滑，一舉將差距縮小至僅以77：79落後2分。

第四節雙方陷入拉鋸戰，湖人一度超前，但勇士也很快能做出反擊，時間快轉到最後2分鐘，詹姆斯上籃遭犯規2罰中1，雙方戰成98平手。卡盧索先助攻戴維斯輕鬆灌籃，柯瑞馬上切入製造犯規2罰命中回應；下一波詹姆斯在進攻時限到點前，於58.2秒投進大號壓哨三分，重要一擊助湖人取得3分領先，最後也擋住對手2波反擊，在勇士2.1秒發生再見失誤後，終場湖人就以103：100辛苦擊敗勇士，搶下西區第七種子。

勇士 湖人 柯瑞

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