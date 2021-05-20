NBA／睽違8年晉級…尼克1.3萬張門票 喊到近千元

麥迪遜廣場花園NBA季後賽將提高進場球迷上限至1萬3000人。（路透）

隨著紐約 地區全面推動疫苗 接種和新冠病例減少，一度嚴格的紐約場館限制即將放寬。

紐約身為美國疫情重災區，如今當地處於解封階段，球場觀眾數逐漸往上提高，加上尼克跟籃網今年都打進季後賽 ，比賽熱度更水漲船高。據報尼克票價就一飛沖天，季後賽首戰主場對老鷹票價現在已經喊到968元，幾乎是籃網主場巴克萊中心（Barclays Center）的3倍。

尼克隊19日宣布，8年來首次在主場麥迪遜廣場花園（MSG）季後賽對陣亞特蘭大老鷹隊的比賽，將開放1萬3000名球迷進場觀賽。雖然這個數字不及MSG總容量1萬9812人，但是已較例行賽時放寬許多。MSG從2月23日開始，每場比賽大約開放2000名球迷進場。

尼克隊球迷在經歷新冠疫情肅殺的冬季和7年季後賽乾旱期後，肯定會在場內盡情大聲宣洩情緒。

尼克老闆多蘭（James Dolan）希望球迷能「肩並肩」坐在場邊觀看紐約季後賽首戰。多蘭17日告訴「Athletic」，他希望能有1萬3000名球迷參與23日的比賽。

至於售票，多蘭說：「我們認為會賣得很快。」「快去買票吧，但如果還沒有接種疫苗，趕快先去接種。」

這個消息將讓尼克隊享有例行賽季中不存在的主場優勢。但是尼克隊並不是唯一一支在季後賽開放更多球迷進場的球隊。當它們前往亞特蘭大客場參加第3場和第4場比賽時，他們將面對老鷹隊的7625名球迷，而例行賽的進場上限為3000人。

老鷹隊還計畫讓500名球迷坐場邊專區。這些座位將預留給有疫苗接種證明的球迷。

費城76人隊和猶他爵士隊也可望增加季後賽觀眾容量。76人隊在例行賽後半期開放3000名球迷進場後，宣布季後賽將進場上限提升至50%。

據傳爵士隊和尼克隊一樣，在例行賽觀眾上限5500人後，在主場比賽時開放1萬3000名球迷進場。