真告別NBA？林書豪：夢碎了…但沒留遺憾

林書豪苦無機會，想重返NBA已成空。（取材自微博）

去年9月返美追夢長達8個多月後，「豪小子」林書豪 19日發文宣告重返NBA 夢想破滅，強調雖然未能回到NBA舞台，但也沒有留下遺憾，因為已經付出全部，可以昂首離開，他也鼓勵下一代亞裔球員有機會不要猶豫，勿忘敞開大門後再幫助他人。

林書豪去年結束CBA賽季後返美等待重返NBA，苦等多時並且一度到發展聯盟尋求機會，依舊無法如願以償，昨天在個人社群網站發文宣告回歸夢碎，該篇文章也被美國 媒體解讀為他向NBA舞台告別。

林書豪提到，17日是重返NBA的最後期限，最終沒有收到NBA的召喚；他強調在CBA待了一年後，為了證明自己還是具有NBA水準，決定放棄美國以外合約，甚至做出其他老將很少做的決定，加入發展聯盟尋求機會，儘管在過程中重新證明身手，卻只能看著其他人一一與NBA球隊簽約，自己的機會始終沒有到來。

儘管放棄在CBA當球隊核心、加入發展聯盟追夢，最終仍未能如願，林書豪自認已付出全部、沒有留下遺憾，可以昂首離開了，「至於未來，相信上天自有安排，我要謝謝一路陪伴我的人。」

身為NBA亞裔球員的代表，林書豪也不忘鼓勵正在追夢中的後進，「我希望自己能在NBA中做得更多，打破更多的藩籬，但接下來將輪到你們了，不要猶豫或是擔心外界的質疑，只要有機會就要抓住，在敞開大門後，再幫助其他的人。」