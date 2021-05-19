NBA／太沒存在感？ ESPN做圖出包「遺忘馬刺」

左右兩張圖比一比，你有發現右圖多了誰嗎？(取材自ESPN推特)

球風向來低調穩健的「黑衫軍」馬刺 ，在西區以第10名吊車尾之姿進入附加賽，爭取西區前8的季後賽 資格，美媒《ESPN》也製作了10隊球員所組成的冠軍盃圖，不過卻搞了大烏龍，裡頭竟沒有任何一位馬刺球員。

本季聯盟延續去年季後附加賽制度，共有10支球隊進入季後賽熱鬥，排名西區第10的馬刺，19日將與灰熊決一死戰，勝者與湖人、勇士 之間落敗的球隊，再進行一場生死戰，爭取最後一張季後賽門票。

不過在《ESPN》所釋出的冠軍盃圖當中，有網友發現沒有一位馬刺球員身影，也讓陣中後衛墨瑞（Dejounte Murray）在推特發牢騷抱怨，「@ESPN，馬刺也有打耶，傻眼」。

遭到墨瑞及多數馬刺隨隊記者反彈後，《ESPN》隨後進行修圖，補上德羅展（DeMar DeRozan）的球員肖像，並向馬刺官方致歉。

先前《ESPN》在季前作出球員戰力預測，將德羅展排在聯盟第82位，引起許多馬刺球員不滿。