我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解封了 歐盟同意對完全接種疫苗民眾開邊界

比爾蓋茲想得諾貝爾和平獎 傳曾找億萬淫媒牽線

NBA／太沒存在感？ ESPN做圖出包「遺忘馬刺」

體育新聞組 / 綜合報導
左右兩張圖比一比，你有發現右圖多了誰嗎？(取材自ESPN推特)
左右兩張圖比一比，你有發現右圖多了誰嗎？(取材自ESPN推特)

球風向來低調穩健的「黑衫軍」馬刺，在西區以第10名吊車尾之姿進入附加賽，爭取西區前8的季後賽資格，美媒《ESPN》也製作了10隊球員所組成的冠軍盃圖，不過卻搞了大烏龍，裡頭竟沒有任何一位馬刺球員。

本季聯盟延續去年季後附加賽制度，共有10支球隊進入季後賽熱鬥，排名西區第10的馬刺，19日將與灰熊決一死戰，勝者與湖人、勇士之間落敗的球隊，再進行一場生死戰，爭取最後一張季後賽門票。

不過在《ESPN》所釋出的冠軍盃圖當中，有網友發現沒有一位馬刺球員身影，也讓陣中後衛墨瑞（Dejounte Murray）在推特發牢騷抱怨，「@ESPN，馬刺也有打耶，傻眼」。

遭到墨瑞及多數馬刺隨隊記者反彈後，《ESPN》隨後進行修圖，補上德羅展（DeMar DeRozan）的球員肖像，並向馬刺官方致歉。

先前《ESPN》在季前作出球員戰力預測，將德羅展排在聯盟第82位，引起許多馬刺球員不滿。

馬刺 季後賽 勇士

上一則

1張圖：NBA附加賽開打 綠衫軍率先挺進季後賽

延伸閱讀

NBA╱泰托姆狂砍50分 塞爾蒂克挫巫師下仗打籃網

NBA╱泰托姆狂砍50分 塞爾蒂克挫巫師下仗打籃網
NBA／布里塞特爆發 溜馬淘汰黃蜂 挺進附加賽下一輪

NBA／布里塞特爆發 溜馬淘汰黃蜂 挺進附加賽下一輪
NBA／戴維斯對附加賽信心十足 認為防守柯瑞將是考驗

NBA／戴維斯對附加賽信心十足 認為防守柯瑞將是考驗
NBA／誰要？施羅德與厄文結梁子 KI系列球鞋想全送人

NBA／誰要？施羅德與厄文結梁子 KI系列球鞋想全送人

熱門新聞

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列家人跟她的合照，其中一張幾近全裸倒立為10個月大兒子哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但普萊特並未退縮或撤照。（取材自Instagram／@torahbright）

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

2021-05-18 08:47
布萊恩的大女兒替爸爸穿上名人堂夾克，左為遺孀凡妮莎。(Getty Images)

布萊恩入選NBA名人堂 大女兒替他穿上橘外套

2021-05-15 08:37
林書豪(右)的「超能力」舞蹈挑戰。（影片截圖）

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

2021-05-11 21:14
擔任門將的佩特森日前在半場秀出一記射門，驚豔全場。（取材自推特）

影／超美守門員半場開球 直直飛去竟「破門得分」啦

2021-05-16 08:44
林書豪。（取材自微博）

NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我

2021-05-13 19:40
林書豪。（取材自微博）

回NBA夢碎 林書豪：我只需要一份10天短約

2021-05-18 21:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸
和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」

和言承旭合作被讚漂亮 她說「當時我也被道明寺電到」
淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣

淡出從商當老師 「蚱蜢王子」李恕權變這樣
快看世界／口罩令放寬 堅持戴罩可嗎？迷思解答

快看世界／口罩令放寬 堅持戴罩可嗎？迷思解答