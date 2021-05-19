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NBA／布里塞特爆發 溜馬淘汰黃蜂 挺進附加賽下一輪

體育新聞組╱綜合報導
溜馬布里塞特(持球者)一人拿下23分，率隊友144：117打退黃蜂。(路透)
溜馬布里塞特(持球者)一人拿下23分，率隊友144：117打退黃蜂。(路透)

NBA附加賽18日開打，打先鋒的黃蜂與溜馬都有傷兵在身，前者的海瓦德（Gordon Hayward）仍在養傷，後者則臨陣傳出勒佛特（Caris LeVert）觸發防疫規定無緣出賽，而賽果意外地一面倒，由第9的溜馬以144比117大勝，淘汰第10的黃蜂。

影音來源：YouTube

黃蜂此役首節就防守崩盤，讓溜馬在麥克德莫（Doug McDermott）獨攬16分下，打出40比24開局，從此一路大幅領先未曾受到威脅，一度贏到39分，勝負早早無懸念。溜馬更有多達74分是在禁區拿到，足以證明黃蜂防守可說形同虛設，任人予取予求。

溜馬本場迎回連缺10場的波格登（Malcolm Brogdon），他甫復出就有16分、8助攻表現，沙波尼斯（Domantas Sabonis）繳14分、21籃板外帶9助攻，麥克德莫添21分，此外季末簽的驚奇小將布里塞特（Oshae Brissett）則再度爆發，砍全隊最高23分。

溜馬摘勝後將對塞爾蒂克與巫師敗隊，贏球方可取得第8種子晉級季後賽。至於無緣晉級的黃蜂方面，布里吉斯（Miles Bridges）獲23分、8籃板為佳，3衛小鮑爾（LaMelo Ball）、葛拉罕（Devonte' Graham）與洛齊爾（Terry Rozier）合計投42僅中12。

溜馬在附加賽大勝黃蜂，挺進下一輪。(路透)
溜馬在附加賽大勝黃蜂，挺進下一輪。(路透)

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