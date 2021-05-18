我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽到判有罪 北達州男嫌 當庭割喉自盡

新冠仇恨犯罪法案眾院過關 拜登將簽署

回NBA夢碎 林書豪：我只需要一份10天短約

體育新聞組／綜合報導
林書豪。（取材自微博）
林書豪。（取材自微博）

華裔球星林書豪18日在社交媒體發文，對自己目前無法重返NBA的現狀表達了不解：「我只希望自己能得到一份10天短合約的機會，能讓我重返NBA的賽場。我依然可以證明自己比任何一名NBA球員都努力都要好。」

林書豪在微博與Instagram分別用中英文寫了長文吐露心聲，然而卻隻字未提是否回中國CBA打球。早前有中國媒體洩露線索，表示他大概會重返北京效力。

林書豪在18日的文中稱，自己放棄了所有美國之外的合同，決定加盟發展聯盟—儘管很少有經驗豐富的老將做出這樣的選擇。他為自己在發展聯盟中取得的成就感到驕傲。

然而幾個月來，他看著其他球員一個個獲得了合同、機會，「我告訴自己只要一個十天的合同，但出於我永遠無法完全知道的原因，那個機會從未實現。我知道我比以前更好了，我也證明了我仍然是一名NBA球員。但就像我之前說過的，有遠大的夢想，就可能要以心碎為代價。」

林書豪表示，對於下一代的亞裔球員，我非常非常希望我能在NBA球場上做更多的事情，打破更多的障礙，激勵你們更多。當你有機會的時候，不要猶豫，不要擔心別人會不會認為你屬於那裡。當你已經踏進門裡，就把那扇門踢開，然後再帶其他人跟你一起。

雖然這個賽季沒能完成夢想， 林書豪表示，仍感謝所有在這段旅程中陪伴我的人，「愛你們」。

林書豪 NBA 中國

上一則

網球／錦織圭結婚5個月 宣布要當爸爸了

延伸閱讀

NBA夢碎 林書豪傳將重返CBA

NBA夢碎 林書豪傳將重返CBA
NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我

NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我
哈佛傑出校友 林書豪受邀為畢業生致詞 彌補當年遺憾

哈佛傑出校友 林書豪受邀為畢業生致詞 彌補當年遺憾
影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

熱門新聞

澳洲女子單板滑雪運動員布萊特母親節上社群媒體貼出一系列家人跟她的合照，其中一張幾近全裸倒立為10個月大兒子哺乳的照片卻引發網路激辯，還有網友攻擊她「瘋了」，但普萊特並未退縮或撤照。（取材自Instagram／@torahbright）

奧運金牌「裸體倒立哺乳」挨罵 她反擊：這就是母性

2021-05-18 08:47
布萊恩的大女兒替爸爸穿上名人堂夾克，左為遺孀凡妮莎。(Getty Images)

布萊恩入選NBA名人堂 大女兒替他穿上橘外套

2021-05-15 08:37
林書豪(右)的「超能力」舞蹈挑戰。（影片截圖）

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

2021-05-11 21:14
擔任門將的佩特森日前在半場秀出一記射門，驚豔全場。（取材自推特）

影／超美守門員半場開球 直直飛去竟「破門得分」啦

2021-05-16 08:44
林書豪。（取材自微博）

NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我

2021-05-13 19:40
馬刺隊名將鄧肯(Tim Duncan)入主名人堂，昔日恩師波波維奇特別出席參加。(美聯社)

NBA／師徒情深 老教頭見證鄧肯入主名人堂 觀眾拭淚

2021-05-16 15:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常

為子女爭更多遺產？梅琳達「1舉動」 離婚專家：不尋常
每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠
從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」

從地心竄出：17年一出10億隻的美國「蟬爆日」
兒童每月250╱300元 7．15起入帳…3900萬家庭受惠

兒童每月250╱300元 7．15起入帳…3900萬家庭受惠
紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸

紐約地鐵濺血 男子在聯合廣場站遭割頸