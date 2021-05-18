回NBA夢碎 林書豪：我只需要一份10天短約

林書豪。（取材自微博）

華裔球星林書豪 18日在社交媒體發文，對自己目前無法重返NBA 的現狀表達了不解：「我只希望自己能得到一份10天短合約的機會，能讓我重返NBA的賽場。我依然可以證明自己比任何一名NBA球員都努力都要好。」

林書豪在微博與Instagram分別用中英文寫了長文吐露心聲，然而卻隻字未提是否回中國 CBA打球。早前有中國媒體洩露線索，表示他大概會重返北京效力。

林書豪在18日的文中稱，自己放棄了所有美國之外的合同，決定加盟發展聯盟—儘管很少有經驗豐富的老將做出這樣的選擇。他為自己在發展聯盟中取得的成就感到驕傲。

然而幾個月來，他看著其他球員一個個獲得了合同、機會，「我告訴自己只要一個十天的合同，但出於我永遠無法完全知道的原因，那個機會從未實現。我知道我比以前更好了，我也證明了我仍然是一名NBA球員。但就像我之前說過的，有遠大的夢想，就可能要以心碎為代價。」

林書豪表示，對於下一代的亞裔球員，我非常非常希望我能在NBA球場上做更多的事情，打破更多的障礙，激勵你們更多。當你有機會的時候，不要猶豫，不要擔心別人會不會認為你屬於那裡。當你已經踏進門裡，就把那扇門踢開，然後再帶其他人跟你一起。

雖然這個賽季沒能完成夢想， 林書豪表示，仍感謝所有在這段旅程中陪伴我的人，「愛你們」。