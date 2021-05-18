NBA／勁爆附加賽 柯瑞對決詹姆斯：期待再度交手

柯瑞。（美聯社） 詹姆斯（左圖）與柯瑞斯（右圖）將在附加賽一較長短。（美聯社）

新冠肺炎疫情中進行的NBA，16日結束所有例行賽賽程，分區前6隊伍直接拿到季後賽門票，7到10名將在18日登場的附加賽爭取最後晉級機會，其中「小皇帝」詹姆斯（Lebron James）領軍的衛冕軍湖人 隊就落到附加賽，19日將和新科「得分王」柯瑞 （Stephen Curry）領軍的勇士 決一死戰。

詹姆斯領軍的衛冕軍湖人隊落到附加賽。（路透）

受疫情影響，NBA本季減少例行賽場次，每隊從過往的82戰改為72戰，並延續上季附加賽的賽制，分區7、8名先交手，勝隊晉級，敗隊和分區9、10名的附加賽勝隊再戰一場，贏家就能搭上季後賽末班車。湖人16日雖以110：98擊敗鵜鶘隊，但西區第6的拓荒者隊也以132：116擊敗金塊隊，讓衛冕軍以分區第7落入附加賽。

湖人不但無法直接晉級，踝傷復出的詹姆斯第四節還再度扭到腳踝，不過攻下全場最高25分的他堅稱沒大礙，附加賽仍會上場，創下連17季場均超過25分空前紀錄的詹姆斯說：「是時候了，我已經準備妥當。」而勇士一哥柯瑞也期待與「詹皇」對決，「它帶來另一個層次的比賽強度和刺激感。」

附加賽18日由東區先登場，分區第7的「綠衫軍」塞爾蒂克隊出戰衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和比爾（Bradley Beal）領軍的巫師隊，另一戰由分區第9的溜馬隊碰第10的黃蜂隊；19日西區附加賽，除湖人和勇士的話題對決，第9的灰熊隊也要和第10的馬刺隊爭取一絲晉級機會。

爵士16日以121：99擊敗國王隊，打下本季第52勝，除保住西區龍頭寶座，且是隊史首度以聯盟最佳戰績晉級。