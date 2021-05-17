NBA／「灌不了籃也要模仿」柯瑞飆3分激情拉衣致敬前輩

柯瑞砍進關鍵三分時拉上球衣「致敬前輩」。（路透）

柯瑞 （Stephen Curry）16日圓滿達成任務，以場均32分擊敗比爾（Bradley Beal）的31.3分，勇奪得分王寶座，更一舉成為繼喬丹 （Michael Jordan）後最老得分王，表現讓教頭柯爾（Steve Kerr）直呼，柯瑞狀態從來沒像現在這麼好。

「他從未像現在狀態這麼好，我可以這麼說，當然他很長時間都處於絕佳狀態，所以很難說他現在是最巔峰，不過我認為不同處在於今年身邊副手，我們陣容很年輕，柯瑞必須做的更多，而他的表現甚至超越了我們所要求的」，柯爾不諱言讚嘆說。

柯瑞則認為身體健康是本季強勢表現關鍵，「上帝保佑，給我健康身體，讓我本季能以高檔水準應戰每場，我的努力得到回報。而球隊當然也幫助了我，持續鞭策我、給我動力，我會一直維持下去，直到我做不到為止」，而他也解釋今天對灰熊一舉動。

勇士 此役必須擊敗灰熊，才確保第8種子，柯瑞在砍進關鍵三分時，拉上球衣慶祝，他對此說是在致敬前輩，「這是跟戴維斯（Baron Davis）致敬，我製造了屬於自己的暴扣基里蘭柯（Andrei Kirilenko）時刻，當然我灌不了啦，但慶祝樣子總可以模仿」。

來源：聯合影音網