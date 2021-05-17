我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3294萬人確診 37.1%民眾已完成接種

台新冠肺炎確診 本土激增333例

NBA／詹皇起飛？空中接力「驚天暴扣」霸氣回歸

記者蔡佳霖／綜合報導
詹姆斯復出後首戰就在第一節上演一記劇力萬鈞的空中接力暴扣。（美聯社）
詹姆斯復出後首戰就在第一節上演一記劇力萬鈞的空中接力暴扣。（美聯社）

自嘲是「過氣國王」的詹姆斯（LeBron James），復出後首戰就在第一節上演一記劇力萬鈞的空中接力暴扣，宣告自己霸氣回歸。

詹姆斯在這場比賽出賽28分鐘，22投11中，攻下24分8助攻7籃板，包括第四節關鍵7分，帶領湖人拿下重要的4連勝，保住爭取前6名季後賽門票的機會。

賽後，詹姆斯表示那記空中接力灌籃有助讓他感受到自己回歸後的狀態，「在我生涯中我很擅於從兩翼跟進快攻，那一個高拋球對我是個考驗，考驗我能夠起跳接到球。我用一記灌籃來終結，這對我的腳踝是很好的考驗。」

來源：聯合影音網

出賽時間破5萬分鐘 詹姆斯史上第6

詹姆斯在對溜馬一戰中出賽28分鐘，這讓他詹姆斯在此戰後，生涯例行賽上場時間突破50000分鐘大關，超越海斯（Elvin Hayes），排名史上第6。

詹姆斯下一個超越目標將是基德（Jason Kidd）的50111分鐘和賈奈特（Kevin Garnett）的50418分鐘。

排在前3名的分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的57446分鐘、馬龍（Karl Malone）的54852分鐘和諾維茨基（Dirk Nowitzki）的51368分鐘。若以詹姆斯的場均上場時間來推算，在健康的狀態下，明年賽季，詹姆斯有機會將排名推進到史上第3。

在季後賽方面，詹姆斯生涯累積10811分鐘，高居史上第一，也是唯一一位突破10000分鐘的球員。現年36歲的詹姆斯如今還沒看出走下坡的趨勢，假以時日將有望成為聯盟例行賽和季後賽總上場時間最多的球員。

季後賽 湖人

上一則

球季結束將辭皇馬總教練？ 席丹否認

下一則

NBA／「灌不了籃也要模仿」柯瑞飆3分激情拉衣致敬前輩

延伸閱讀

NBA／杜蘭特也瘋大谷翔平？推特喊：現在把他交易過來

NBA／杜蘭特也瘋大谷翔平？推特喊：現在把他交易過來
NBA／湖人二連霸難了？佐蒙德適應不良成戰犯

NBA／湖人二連霸難了？佐蒙德適應不良成戰犯
NBA／詹姆斯帶傷拚例行賽？ 湖人兩難

NBA／詹姆斯帶傷拚例行賽？ 湖人兩難
NBA／怕湖人吃虧？ 詹姆斯轟附加賽

NBA／怕湖人吃虧？ 詹姆斯轟附加賽

熱門新聞

布萊恩的大女兒替爸爸穿上名人堂夾克，左為遺孀凡妮莎。(Getty Images)

布萊恩入選NBA名人堂 大女兒替他穿上橘外套

2021-05-15 08:37
林書豪(右)的「超能力」舞蹈挑戰。（影片截圖）

影／挑戰鄧紫棋舞蹈 林書豪「一本正經瞎跳」網笑瘋

2021-05-11 21:14
擔任門將的佩特森日前在半場秀出一記射門，驚豔全場。（取材自推特）

影／超美守門員半場開球 直直飛去竟「破門得分」啦

2021-05-16 08:44
林書豪。（取材自微博）

NBA／自評仍有實力重返 林書豪：是你們刻意忽略我

2021-05-13 19:40
莎芭蓮卡。美聯社

網球／被慶祝禮炮嚇一跳 莎芭蓮卡差點摔了冠軍杯

2021-05-11 07:26
馬刺隊名將鄧肯(Tim Duncan)入主名人堂，昔日恩師波波維奇特別出席參加。(美聯社)

NBA／師徒情深 老教頭見證鄧肯入主名人堂 觀眾拭淚

2021-05-16 15:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光

「他們喝瓶裝牛奶」 美軍在台行蹤 因牛奶曝了光
洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」

洛杉磯司機遭搶犯罵滾回中國 槍口下喊「我來自台灣」
潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」

潘勤軒涉殺耶魯生 被捕前用假名租屋 「完全像正常人」
蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞

蓋茲為慈善自願辭微軟董事？傳是與員工鬧緋聞
洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散

洛杉磯富人社區縱火 延燒1325畝 千人疏散