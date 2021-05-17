NBA／詹皇起飛？空中接力「驚天暴扣」霸氣回歸

詹姆斯復出後首戰就在第一節上演一記劇力萬鈞的空中接力暴扣。（美聯社）

自嘲是「過氣國王」的詹姆斯（LeBron James），復出後首戰就在第一節上演一記劇力萬鈞的空中接力暴扣，宣告自己霸氣回歸。

詹姆斯在這場比賽出賽28分鐘，22投11中，攻下24分8助攻7籃板，包括第四節關鍵7分，帶領湖人 拿下重要的4連勝，保住爭取前6名季後賽 門票的機會。

賽後，詹姆斯表示那記空中接力灌籃有助讓他感受到自己回歸後的狀態，「在我生涯中我很擅於從兩翼跟進快攻，那一個高拋球對我是個考驗，考驗我能夠起跳接到球。我用一記灌籃來終結，這對我的腳踝是很好的考驗。」

來源：聯合影音網

出賽時間破5萬分鐘 詹姆斯史上第6

詹姆斯在對溜馬一戰中出賽28分鐘，這讓他詹姆斯在此戰後，生涯例行賽上場時間突破50000分鐘大關，超越海斯（Elvin Hayes），排名史上第6。

詹姆斯下一個超越目標將是基德（Jason Kidd）的50111分鐘和賈奈特（Kevin Garnett）的50418分鐘。

排在前3名的分別是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的57446分鐘、馬龍（Karl Malone）的54852分鐘和諾維茨基（Dirk Nowitzki）的51368分鐘。若以詹姆斯的場均上場時間來推算，在健康的狀態下，明年賽季，詹姆斯有機會將排名推進到史上第3。

在季後賽方面，詹姆斯生涯累積10811分鐘，高居史上第一，也是唯一一位突破10000分鐘的球員。現年36歲的詹姆斯如今還沒看出走下坡的趨勢，假以時日將有望成為聯盟例行賽和季後賽總上場時間最多的球員。