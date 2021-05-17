NBA／皮爾斯、波許、華勒斯 入選名人堂

波許入選名人堂。(Getty Images)

籃球名人堂才剛正式為2020年入選的布萊恩（Kobe Bryant）等球星舉辦頒獎典禮，16日也公布2021年的入選名單；入圍的16人中有許多球迷耳熟能詳的NBA 球星，包括熱火三巨頭的波許（Chris Bosh）以及打爛仗一流的皮爾斯（Paul Pierce）等人。

2021年名人堂成員，將在9月11日於麻州 春田市正式進入名人堂。今年的成員包括NBA史上勝場數第九，曾率領國王「五虎」黃金陣容收服一票球迷，採用普林斯頓進攻的總教練艾德曼（Rick Adelman）；而艾德曼當時的子弟兵，天才全能大前鋒韋伯（Chris Webber），也在今年入選。

此外，還有熱火二連霸時期的三巨頭成員，卻因血栓不得不提早退出NBA賽場的明星大前鋒波許；談到前鋒，當然不可錯過絕殺實力一流的前塞爾蒂克小前鋒「真理」皮爾斯。他生涯10次入選明星賽，並且為2008年總冠軍賽MVP。

今年入選的明星球員，最讓人驚艷的，絕對是不擅長進攻，但將防守發揮到淋漓盡致的前活塞大鎖華勒斯（Ben Wallce）。雖然華勒斯生涯得分僅有5.7分，但他2002至2006賽季連續五度入選聯盟防守第一隊，兩次籃板王，一次火鍋王，四次年度防守球員，外加超強的對抗性，成為最讓人聞風喪膽的防守悍將。華勒斯也是名人堂有史以來，第一位在選秀落選的球員。

其他入選者，還包括NBA史上第一位非裔總教練羅素（Bill Russell），2016和2018率領維拉諾瓦大學奪下NCAA全國冠軍的總教練萊特（Jay Wright）；還有七次入選WNBA明星賽，兩次拿下奧運金牌的葛里菲絲（Yolanda Griffith），以及三次拿下WNBA MVP的傑克森（Lauren Jackson）。

國際球員方面，喬丹 （Michael Jordan）前隊友，歐洲傳奇球星，芝加哥公牛第二度三連霸的克羅埃西亞前鋒，曾獲得年度最佳第六人的庫柯奇（Toni Kukoc）也如願入選。