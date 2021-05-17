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NBA／勇士擊退灰熊鎖定西區第8 柯瑞奪本季得分王

體育新聞組╱綜合報導
柯瑞火力大爆發，狂砍46分9助攻7籃板。(路透)
柯瑞火力大爆發，狂砍46分9助攻7籃板。(路透)

在本季例行賽的最後一戰，柯瑞（Stephen Curry）火力再度大爆發，全場36投16中包括三分球22投9中，狂砍46分9助攻7籃板，帶領勇士以113比101擊退灰熊；本戰後柯瑞也正式拿下本季得分王寶座。

影音來源：YouTube

勇士取得關鍵一勝，鎖定西區第8名席次，將會在附加賽迎戰湖人或是拓荒者；灰熊則是要在附加賽對決馬刺。

勇士上半場僅領先灰熊6分，但第三節柯瑞獨拿17分，動帶動勇士一鼓作氣將比分拉開，帶著17分領先進入第四節。儘管瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）和布魯克斯（Dillon Brooks）在這一節合拿23分，幫助灰熊一度超前2分，然而柯瑞在這一節又豪取16分，包括關鍵時刻連續轟進3記三分球，重新拉開比分。

這是柯瑞本季第11次單場破40分，全場出手36次和三分球出手22次均寫下生涯紀錄。挾此一戰，柯瑞正式以平均32分榮登得分王。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）賽後表示：「我們已經看了一整年，很難去形容他的表現，他在第四節再度做了出色的回應。他現在是最好的狀態，從未見過比他這個賽季還更優異的表現了。」

維金斯（Andrew Wiggins）補上21分10籃板，格林（Draymond Green）繳出14分9籃板9助攻的準大三元表現，波爾（Jordan Poole）替補拿下15分，充分給予了柯瑞支援。

灰熊方面，瓦藍邱納斯拿到29分16籃板，布魯克斯18分6助攻，莫蘭特（Ja Morant）16分9助攻3籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）14分7籃板3抄截2阻攻。

柯瑞 勇士 湖人

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